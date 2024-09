Il Sicily Football Lawyers Cup, il torneo catanese di calcio per avvocati e avvocate di tutto il mondo, è quasi pronto per il primo fischio d’inizio, stavolta però in versione estiva. Il tradizionale appuntamento siciliano con togati e togate in tuta e con i tacchetti ai piedi è in programma dal 12 al 15 settembre 2024, in una versione rinnovata con oltre 400 presenze, un numero da record che conferma l’apprezzamento dei professionisti del mondo forense per il torneo, ma anche per la Sicilia che, dal 2019 in poi, hanno avuto modo di conoscere, grazie al SFLC.

Anche quest’anno il torneo è organizzato da A.S.D. Lex Catania e CSAIN Nazionale, ente di promozione sportiva, con il patrocinio del Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Catania, del Comune di Catania e della Regione Sicilia, avrà luogo sull’erba dell’Etna Sport Club Catania Campi Stivala e per i partecipanti riserva tante sorprese.

«Ci sorprende sempre il modo in cui i colleghi di tutto il mondo accolgono il SFLC ogni anno. – racconta Domenico Di Mauro, avvocato e presidente dell’A.S.D. Lex Catania – Quest’anno abbiamo fatto ancora meglio, cercando di rendere il torneo sempre più coinvolgente e siamo riusciti ad ottenere qualcosa su cui la Lex Catania lavora fin dalla sua fondazione: il calcio non è ad appannaggio solo di noi uomini, le donne stanno prendendo sempre più piede. Lo dimostra il numero di squadre di colleghe che si sono iscritte a questa edizione, dove ritroviamo volti di chi ha sempre partecipato e dove conosciamo nuove delegazioni. Potranno scoprire il nostro territorio e lo faranno insieme. Questo per noi è motivo di orgoglio».

«Catania ha un appeal sempre più grande per il mondo dello sport internazionale. – afferma il coordinatore nazionale del settore calcio CSAIN, Giuseppe Lombardo, che aggiunge – Il torneo internazionale viene dopo il successo del Mondiale CSAIN 2024 che si è disputato a Catania lo scorso giugno e che conferma che le categorie professionali sono impegnate su più fronti, a cominciare da quello sportivo, che in questo modo consente di creare legami e partnership che vanno fuori i confini dei propri paesi d’origine».

Tra uomini e donne, in totale sono 24 le squadre che parteciperanno al torneo. Azerbaijan, Indonesia, Polonia, Brasile, Romania, Algeria, Grecia, Uzbekistan, Turchia, Lettonia, Georgia, Portogallo, Argentina, Costa Rica, Colombia e naturalmente le rappresentanze siciliane da Catania e del resto d’Italia.

L’inaugurazione è in programma per giovedì 12 settembre alle ore 19.15 al Four Points by Sheraton Hotel, in una serata condotta dal giornalista Luigi D’Angelo, durante la quale verranno sorteggiati i gironi. Il torneo entrerà nel vivo la mattina successiva, venerdì 13 settembre, quando alle 9 si scenderà in campo. Complice il caldo, quest’anno i match si terranno anche in serata e nelle giornate di sabato e domenica, 14 e 15 settembre, si giocherà dalle 16 a mezzanotte.

Il torneo è dedicato alla memoria dell’avvocato del foro etneo, Giuseppe Di Mauro, scomparso alla vigilia dell’edizione del 2021 che nella vita, oltre a quella per la legge e per la sua famiglia, aveva una passione per il calcio, che condivideva con i colleghi. Nella giornata di domenica avrà luogo la partita simbolica, in suo onore, che vedrà affrontarsi una rappresentativa di avvocati senior, ed una squadra formata da figli e nipoti piccoli futuri forensi.

Veniamo ai titoli in palio. Chi alzerà in alto la coppa, sia nel maschile che nel femminile, si aggiudicherà lo sconto del 50% sull’iscrizione al Mundiavocat Dubai 2024 a dicembre prossimo. I vincitori e le vincitrici del tabellone perdenti definito dopo la fase a gironi, si aggiudicheranno la Coppa dell’Ordine. Nel maschile la squadra italiana meglio classificata vincerà il titolo di Campione nazionale CSAIN calcio a 7 avvocati. Tra i premi individuali, per entrambe le categorie, miglior giocatore, miglior portiere e capocannoniere. Non poteva mancare l’appuntamento con l’Elawyers cup, alla quale si potrà partecipare controller alle mani per prendere parte al torneo PS5, FC25.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.