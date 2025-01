Siglato l’accordo tra i Giovani Industriali di Palermo e l’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta per il Progetto “Idee in azione 2025” di Junior Achievement Italia. Un progetto entusiasmante per gli studenti dei Corsi di specializzazione per Tecnico Specialista Biomedicale e Informatico Biomedicale dell’I.T.S. Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, che dovranno sfidarsi su un’idea di business convincente, con la quale parteciperanno alla challenge regionale. Le classi formeranno dei team imprenditoriali e ne cureranno la gestione, dal concept di un’idea alla realizzazione del modello di business, fino al prototipo del prodotto/servizio. L’idea di business migliore riceverà anche un premio in denaro.





Oggi, il presidente del Gruppo Giovani di Sicindustria Palermo, Vincenzo Chiriaco, ha incontrato le due classi selezionate dell’ITS Academy: “Promuovere la cultura d’impresa in una logica di autoimprenditorialità – ha detto – è la nostra mission e il Progetto di JA Italia ‘Idee in Azione’ è stato pensato proprio per far conoscere le aziende del nostro territorio e incoraggiare concretamente i giovani ad investire in progetti di vita che li vedono protagonisti. Durante questo primo incontro, ho riscontrato un livello molto alto di curiosità, interesse e motivazione da parte dei ragazzi che non hanno esitato a mettersi subito in gioco e a raccogliere la sfida. Sono certo che questa partnership con l’ITS Academy A. Volta, che opera in un settore strategico come è quello biomedicale e delle biotecnologie, si rivelerà vincente”.





Presente all’incontro anche Maria Pia Pensabene, presidente dell’I.T.S. Academy NTV A. Volta, per la quale “quest’accordo è l’ulteriore declinazione della virtuosa collaborazione tra l’ITS Academy NTV A. Volta e Sicindustria, socio fondatore. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre di più i nostri allievi e futuri tecnici specializzati al mondo industriale del territorio, spesso poco conosciuto dai giovani, che vedono la scelta di andare via come unica possibile. Noi lavoriamo per contrastare con forza, concretamente e sul campo questa triste convinzione, certi della possibilità di poter contribuire a creare una valida alternativa di futuro occupazione nella nostra terra.”

