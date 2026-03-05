L’Ebat Ciala Catania promuove il concorso ‘Semina Sicurezza, Raccogli Salute. L’agricoltura e la sicurezza sul lavoro’, un’iniziativa rivolta agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari della Provincia di Catania. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore agricolo, comparto strategico per l’economia del territorio ma che richiede grande attenzione in termini di prevenzione e tutela della salute.





Gli studenti partecipanti dovranno presentare un elaborato sul tema della sicurezza in agricoltura entro il 30 aprile 2026, inviandolo all’indirizzo e-mail concorsoebatciala@gmail.com e indicando nominativo, classe e istituto di appartenenza. Gli elaborati saranno valutati dal Comitato di Gestione dell’Ebat Ciala Catania, con il supporto del corpo docente. Per ogni istituto saranno premiati i tre migliori progetti con un riconoscimento economico.





“Con questo concorso – dichiara il presidente Claudio Petralia – vogliamo coinvolgere direttamente gli studenti degli istituti agrari, che rappresentano il futuro del nostro comparto. Parlare di sicurezza significa parlare di cultura, di responsabilità e di rispetto per la vita. L’agricoltura è un settore fondamentale per il nostro territorio e deve essere anche un settore sempre più sicuro. Investire nella formazione e nella consapevolezza dei giovani – conclude -significa seminare oggi una cultura della prevenzione che darà frutti concreti domani”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno costante dell’Ebat Ciala Catania nella promozione della sicurezza sul lavoro e nella valorizzazione del settore agricolo locale. Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebat CialaCatania ai numeri di telefono 095 536324 e 095 312996.

