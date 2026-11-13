Domenica 15 novembre, Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della violenza stradale, a Messina, appuntamento in piazza Duomo alle ore 10:30. Promossa da una rete di una quindicina di organizzazioni, la manifestazione si intitola “Muoviamoci insieme” e nasce per chiedere strade più sicure e una revisione profonda della riforma del Codice della strada.

In programma un presidio con passeggiata / minicorteo che raggiungerà il Municipio. Qui sarà presente un microfono per gli interventi.

L’appuntamento si inserisce nella mobilitazione nazionale del 14 e 15 novembre, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime sulla strada, sostenuta da RIME – Rete Italiana Mobilità Equa, che riunisce 42 organizzazioni che si occupano di mobilità, trasporto e spazio pubblico in Italia.

Promotori della manifestazione messinese sono FIAB Messina ciclabile, CESV Messina, AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Italia Nostra, Legambiente Messina, Puli-AMO Messina, AssoCEA Messina APS, FCI Federazione Ciclistica Italiana sez. Messina, Angeli sull’Asfalto, Associazione Culturale ARB, Laboratorio Civico Progettiamo Messina, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti OdV, Anymore Onlus.

“Chiediamo interventi concreti nella città e investimenti decisi per avere strade più sicure e spazi più vivibili, accessibili e rispettosi della vita di chiunque li attraversi”, sottolinea la rete di associazioni. “La sicurezza stradale fa parte di una più ampia visione di rigenerazione urbana che nasce per influire positivamente sulla qualità della vita delle persone”.





Un Codice fuori strada

La protesta riguarda lo schema di riforma del Codice della strada, che rischia di indebolire la tutela delle persone: a chi attraversa sulle strisce si chiede di verificare che i conducenti intendano fermarsi, mentre si ostacola la riduzione della velocità, si indeboliscono controlli e sanzioni e si limitano gli strumenti dei Comuni per rendere sicure le strade. Anziché ridurre il pericolo, si scaricano le responsabilità sulle persone più vulnerabili.

L’Italia che è il paese col più alto tasso di motorizzazione d’Europa, sta scivolando nella classifica dell’insicurezza stradale, perché non riduce le vittime come ci si aspetterebbe, per raggiungere il target del dimezzamento nel 2030. Eppure oggi le evidenze sono chiare.

“Le scelte sulla mobilità e la sicurezza delle strade nelle città – dichiara Fabrizio Murè, Presidente FIAB Messina Ciclabile, a nome della rete delle associazioni messinesi – potrebbero non dipendere più da chi conosce il territorio e risponde ai cittadini, ma da decisioni prese a Roma. Il nuovo Codice della Strada accentra nelle mani del Governo poteri vincolanti sulle competenze degli enti locali: dai piani del traffico ai 30 km/h, dalle ZTL agli autovelox, dalle ciclabili alla sosta. Il rischio che si corre è che tante decisioni locali vengano bloccate da un decreto, ostacolate da una direttiva, impedite da un’autorizzazione negata, addirittura cancellate direttamente dal Ministero. L’amministrazione ha la possibilità di opporsi, anche e soprattutto in nome delle troppe vittime cadute sulle nostre strade nell’ultimo anno”.





La richiesta alle istituzioni

Le organizzazioni, parte di RIME, chiedono al Governo di fermare l’iter attuale della riforma e riscrivere il Codice mettendo al centro la tutela della vita, della salute e della sicurezza: proteggere pedoni e ciclisti, facilitare la riduzione della velocità, garantire controlli efficaci e lasciare ai Comuni gli strumenti per pianificare la sicurezza stradale.

E chiedono ai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni e alle Commissioni parlamentari di esprimere posizione contraria a questo schema di testo, con pareri e delibere dei Consigli.

A Messina – sottolineano ancora le associazioni – “serve una riflessione approfondita sul sistema della mobilità e sulla sicurezza stradale in città. Se a ogni tragedia seguiranno soltanto indignazione e dichiarazioni, senza investimenti concreti e una revisione complessiva delle politiche di settore, si continuerà a intervenire sulle conseguenze anziché sulle cause, mantenendo un sistema che espone le persone a rischi evitabili e nel quale anche una singola disattenzione può avere conseguenze fatali”.

“Al contrario – concludono i promotori della mobilitazione – sviluppare un modello di mobilità più inclusivo, sicuro ed equo, che metta al centro le persone e le loro esigenze, permetterebbe di affrontare il problema alla radice e di costruire strade più sicure per tutti”.

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