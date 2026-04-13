L’Unione Sindacale di Base (USB) esprime profonda rabbia e cordoglio per le recenti e incessanti morti sul lavoro che continuano a insanguinare il Paese. Gli ultimi tragici eventi di Palermo, dove due operai sono precipitati dal decimo piano di una palazzina, e di Livorno, con un lavoratore schiacciato da un mezzo meccanico, confermano che non si tratta di fatalità, ma di veri e propri omicidi causati dalla ricerca del profitto e dal risparmio sistematico sulla sicurezza.

Mentre i dati INAIL evidenziano un aumento delle morti sul lavoro del 2% tra il 2023 e il 2024 e un incremento del 14,2% delle malattie professionali nel primo bimestre del 2026, la risposta del Governo appare del tutto insufficiente.

USB denuncia come le attuali politiche, improntate alla liberalizzazione degli appalti, alla reintroduzione dei voucher e alla precarizzazione selvaggia, vadano nella direzione opposta alla tutela della vita umana.

Per queste ragioni, USB e la Rete Iside chiedono con forza un cambio di passo immediato attraverso:

Istituzione del reato di Omicidio e Lesioni Gravi sul Lavoro: una legge specifica che introduca un reale deterrente penale per i datori di lavoro che sacrificano la sicurezza dei dipendenti;

Potenziamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): fornire agli RLS maggiori strumenti di intervento e tutele reali contro ritorsioni e rappresaglie per chi denuncia irregolarità;

Piano straordinario di assunzioni per gli ispettorati del lavoro: incrementare drasticamente il numero di ispettori per garantire controlli capillari e costanti nei cantieri e nelle aziende;

Diritto all’autotutela: garantire ai lavoratori il diritto di rifiutarsi di operare in condizioni non a norma o pericolose senza subire conseguenze disciplinari;

È inaccettabile che la salute e la sicurezza siano considerate un “costo variabile” e non un diritto inalienabile. Lo scontro per chiamare i datori di lavoro a rispondere delle proprie responsabilità è solo all’inizio. Non faremo calare il silenzio su queste morti evitabili.

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Unione sindacale di base Palermo

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