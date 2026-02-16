Nasce ufficialmente la SIFe – Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, nuova realtà scientifica italiana dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione nell’ambito delle patologie venose e linfatiche secondo un approccio emodinamico e fisiopatologico. La società si propone come punto di riferimento nazionale per specialisti, ricercatori e professionisti sanitari impegnati nella diagnosi e nel trattamento delle malattie flebo-linfatiche, con l’obiettivo di promuovere una medicina fondata sulla comprensione delle cause e sull’appropriatezza diagnostica.

La presentazione ufficiale alla stampa si è tenuta il 13 febbraio 2026 nella Sala La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati missione, organi statutari e programma scientifico della società, oltre ai dettagli del I Simposio SIFe che sarà presieduto dai Presidenti Eugenio Bernardini e Edmondo Palmeri.

Il primo grande appuntamento scientifico della nuova società è infatti in programma il 27, il 28 febbraio e l’1 marzo 2026 a Villa Airoldi a Palermo. Ospite d’eccezione il Presidente WUIP Unione Internazionale Flebolinfologia, Sergio Gianesini.

«In qualità di rappresentante di società scientifiche internazionali, mi preme sottolineare il valore di questa iniziativa, che ha riunito esperti di primo piano da tutto il mondo. – afferma Sergio Gianesini – Allo stesso tempo, è fondamentale evidenziare il contributo delle eccellenze italiane del settore flebolinfologico e il ruolo centrale delle associazioni dei pazienti, parte integrante degli obiettivi educazionali e scientifici del progetto»

La SIFe è presieduta da Eugenio Bernardini, affiancato dai Vice Presidenti Edmondo Palmeri e Lidia Cristaldi e Biagio Bonfiglio come referente regionale.

«La nostra società nasce dalla consapevolezza che le patologie venose e linfatiche richiedano un approccio rigoroso, fondato sulla diagnosi e sulla ricerca delle cause», dichiara il Presidente Bernardini. «Non tutte le malattie venose sono uguali: esistono differenze cliniche e fisiopatologiche significative che devono essere comprese a fondo prima di intervenire terapeuticamente. La nostra missione è capire prima di curare».

«Questo primo congresso nasce con l’obiettivo di riunire non solo gli specialisti della disciplina flebologica, ma anche tutti i professionisti interessati ad approfondire e avvicinarsi a questo ambito: fisioterapisti, posturologi, esperti in linfedema e tutte le figure sanitarie coinvolte nella presa in carico del paziente», dichiara il referente regionale Biagio Bonfiglio. «L’intento è promuovere una visione multidisciplinare e integrata, capace di riconoscere nel paziente apparentemente flebopatico una complessità clinica che richiede un approccio globale e una valutazione a 360 gradi».

Il Simposio rappresenterà un momento di confronto nazionale e internazionale, con workshop, tavole rotonde e sessioni multidisciplinari dedicate alla flebolinfologia, favorendo il dialogo tra diverse competenze specialistiche, tra cui flebologi, linfologi, chirurghi vascolari, nutrizionisti, dermatologi, medici estetici, podologi, ingegneri biomedici, posturologi e osteopati. Al centro vi è lo sviluppo di strategie comuni e integrate per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie flebolinfologiche, con un approccio sempre più efficace, innovativo e centrato sulla complessità clinica.

«Con questo primo evento scientifico, la SIFe si presenta ufficialmente alla comunità flebolinfologica italiana e internazionale, offrendo una visione attuale e concreta della diagnosi, della cura e del trattamento delle patologie flebo-linfatiche e del lipedema» dichiara il Vice Presidente Edmondo Palmeri. «L’iniziativa pone al centro un approccio multidisciplinare e collaborativo tra i professionisti coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico, favorendo il confronto e la condivisione delle competenze. In quest’ottica, a conclusione dei lavori è prevista una tavola rotonda interdisciplinare, concepita come momento di sintesi e approfondimento del dibattito scientifico».

Ad aprire ufficialmente l’evento, il 27 febbraio a partire dalle ore 17.00, sarà la Cerimonia Inaugurale in programma presso Palazzo dei Normanni, Sala Gialla “Piersanti Mattarella”, momento istituzionale dedicato ai saluti delle autorità e alla presentazione dei lavori del Simposio. Al termine, è prevista la presentazione del libro “Gastronomia Antinfiammatoria Mediterranea: le ricette tradizionali di Sicilia per la salute” di Edmondo Palmeri con la partecipazione di Adele Traina e Salvatore Requirez.

A seguire, le due giornate di lavori si articoleranno in 7 sessioni plenarie e tavole rotonde interattive, dedicate ai principali temi della flebolinfologia e al confronto multidisciplinare tra specialisti, con relatori dalla Spagna, Francia, Turchia, Slovenia e Germania. Nel corso della conferenza stampa sarà inoltre presentato “PLJ – Phlebo Lymphology Journal”, magazine scientifico online edito da LAMB – Libera Accademia di Medicina Biologica, che ospiterà un resoconto dettagliato dell’evento oltre ad articoli specialistici, rubriche di aggiornamento ed eventi dedicati al panorama flebo-linfologico nazionale e internazionale.

Con la sua costituzione e con il primo Simposio Euromediterraneo, la SIFe intende avviare un percorso scientifico strutturato, orientato alla qualità della formazione, alla promozione della ricerca e alla crescita di una rete di collaborazione multidisciplinare a livello italiano ed euromediterraneo.









Luogo: Villa Airoldi, Piazza Leoni , 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.