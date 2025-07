Un viaggio dentro l’anima della Sicilia, tra parole e colori. Si intitola “Sikelia, tra terra e mare” il nuovo libro che fonde poesia e pittura firmato dal poeta Vincenzo Calì e dalla pittrice Maria Teresa Giunta, con la curatela della giornalista Annalina Grasso. Edito da Smasher di Giulia Carmen Fasolo, il volume è un omaggio potente e appassionato a un’isola che non smette mai di ispirare.

In Sicilia i colori non si guardano soltanto: si assorbono. Entrano nel sangue, attraversano la pelle, si radicano nelle ossa. Questo libro lo dimostra pagina dopo pagina, unendo l’arte visiva e quella della parola in una forma antica e affascinante: l’ecfrasi, ovvero la descrizione poetica di un’opera d’arte.

Un incontro tra immagini e versi per raccontare l’isola eterna

Calì e Giunta non offrono una guida turistica né una raccolta da salotto: Sikelia è un’esperienza. È un libro che si legge e si contempla, pensato per lettori che amano perdersi nei dettagli e nei sentimenti. È l’eredità di un’immaginazione millenaria, che affonda nel mito, nella classicità e nel romanticismo mediterraneo.

Vincenzo Calì, poeta di Milazzo, firma i testi con la forza di chi ha già segnato la scena letteraria con opere come Intro, Vincikalos e MediterrAnima. È vincitore di premi prestigiosi, tra cui il “Garcia Lorca” e l’“Albero Andronico”, e in Sikelia fa risuonare versi che sono insieme ricordo e visione, materia e spirito.

Accanto a lui, Maria Teresa Giunta, pittrice siciliana che cattura scorci e paesaggi con una sensibilità impressionistica. Le sue tele restituiscono una Sicilia che è tanto reale quanto evocativa, sospesa tra la luce e il tempo.

Il libro è una dichiarazione d’amore all’isola, ai suoi paesaggi naturali, alla sua cultura spesso dimenticata, alla figura umana che l’ha attraversata nei secoli. Sikelia è un invito al viaggio, ma non il solito viaggio: è quello interiore, quello che ti cambia lo sguardo.

Per chi cerca nella lettura un’esperienza che coinvolga tutti i sensi, Sikelia è un approdo sicuro. Tra terra e mare, appunto. Proprio lì dove nasce l’incanto della Sicilia.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.