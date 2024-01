Oggi l’agricoltura e la zootecnia siciliana valgono circa 7,8 miliardi di euro annui che corrispondono a circa l’8,6% del PIL Siciliano.

Questo settore in Sicilia è composto da circa 187 mila aziende agricole e zootecniche, che danno lavoro a 289 mila occupati.

Questi sono i numeri di una eccellenza tutta Siciliana dichiara il Segr. Reg. del SINALP Dr. Andrea Monteleone assieme al Coordinatore Regionale del CAA SINALP Dr. Andrea Tomarchio, nella Direzione Regionale convocata d’urgenza Venerdì per discutere del futuro dell’agricoltura siciliana.

Già da tempo assistiamo all’incomprensibile atteggiamento dell’Unione Europea che in questi ultimi anni ha fatto di tutto per distruggere il sistema della Transumanza da sempre applicato nelle regioni del Meridione d’Italia per avvantaggiare il sistema “intensivo” degli allevamenti in batteria, che probabilmente avrà anche una resa maggiore di “prodotto” ma sicuramente a totale discapito della qualità garantita dal sistema del pascolo libero e della transumanza del bestiame in base alle stagioni.

Oggi, non soddisfatta di questa battaglia nel campo della zootecnia, l’Europa attacca anche l’agricoltura accusandola di “inquinare il mondo”.

Siamo veramente alla pazzia di gruppi di potere mondiale che vogliono renderci “schiavi” di scelte ideologiche prive di ogni fondamento sia giuridico che sociale.

Le follie ideologiche “green” dell’UE stanno ammorbando l’intero comparto agricolo al solo scopo di trasformare la nostra Nazione in semplice importatrice di prodotti agricoli di dubbia qualità e di assoluta insicurezza alimentare, avvelenando gli italiani.

Bene stanno facendo gli agricoltori Tedeschi e bene fanno gli agricoltori francesi a ribellarsi a questo volere ideologico distruttivo delle nostre eccellenze.

La Sicilia si ritrova in prima linea in quanto regione da sempre a vocazione agricola e come sindacato Sinalp riteniamo essenziale ed irrinunciabile “combattere” per difendere il nostro territorio, le nostre aziende ed i nostri lavoratori nel campo della Zootecnia e dell’Agricoltura.

Il comparto agricoltura per la Sicilia è vitale e va difeso fino in fondo, dichiara il coordinatore del comparto agricoltura del Sinalp Sicilia Dr. Giacomo Fascetto, basti pensare che la Sicilia detiene il primato nazionale di aziende agricole gestite da imprenditori under 35 anni.

Oggi operano in Sicilia ben 7.247 imprese agricole e zootecniche condotte da under 35, ed in questo contesto il primato di imprese “ giovani” spetta a Nicosia con ben 56 imprese under 35, Corleone con 42 e Mussomeli con 38 giovani imprenditori agricoli.

E’ vitale non disperdere queste professionalità sentinelle della qualità alimentare di tutti noi e per questo il Sinalp invita, incaricando il Coordinatore Regionale Dr. Giacomo Fascetto, tutti gli imprenditori ad organizzarsi compatti per difendere l’Agricoltura Siciliana.

La Direzione Regionale

Dr. Andrea Monteleone

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.