“Congratulazioni a Sebastiano Di Betta per il prestigioso incarico di presidente della Federazione degli editori digitali. Con la sua professionalità e competenza, già dimostrata quando ha ricoperto il ruolo di assessore regionale al Territorio nel governo Lombardo, Di Betta porterà un contributo significativo al settore dell’informazione digitale anche perché conosce bene il sistema dell’editoria nel suo complesso”. Così il presidente del Sindacato Stampa parlamentare siciliana, Alfredo Pecoraro.

“Un anno e mezzo fa la Stampa parlamentare siciliana come primo atto, dopo il rinnovo degli organismi interni, ha modificato il proprio statuto per consentire ai giornalisti della stampa digitale di fare parte del Sindacato – sottolinea Pecoraro – L’immediata adesione dei colleghi ha confermato che è stata una scelta giusta e opportuna in un contesto evolutivo dell’informazione politica e parlamentare. Col presidente Di Betta avvieremo subito un dialogo per creare quelle sinergie che serviranno ad affrontare e risolvere le criticità e per condividere proposte che sostengano l’editoria digitale e quindi i giornalisti, che rappresentano l’unico baluardo alle fake news”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.