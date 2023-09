Siracusa, cambia la viabilità in contrada Arenella

di Press Service

28/09/2023

Cambia la viabilità in zona Arenella. Le modifiche sono contenute in

un’ordinanza emessa dal settore Trasporti e diritto alla mobilità in applicazione di quanto contenuto in una

nota dell’assessorato regionale alla Infrastrutture collegata all’affidamento del servizio di trasporto pubblico

locale.

Nello specifico, dall’installazione della nuova segnaletica, via Isole delle Molucche potrà essere percorsa

in una sola direzione, da Traversa Arenella a Strada Ognina, e non più in entrambi i sensi di marcia. Nella

via, che sarà con diritto di precedenza, sarà vietata la fermata sul lato destro del senso di marcia.

Altra modifica riguarda l’intero piazzale dell’Arenella dove sarà in vigore il divieto di fermata. Stesso

divieto anche in entrambi i lati del tratto di Traversa Renella compreso tra il civico 70 e via Isole Fiji.

