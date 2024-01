Un sopralluogo per evidenziare lo stato di abbandono e degrado dalla ex sede circoscrizionale di via Barresi. Questa l’ultima “incursione” di Michele Mangiafico, leader del movimento “Civico 4”, documentata sui social, dopo la recente denuncia dell’immobile di via Grottasanta 86, già sede della casa di riposo Madonna delle Grazie.

“L’edificio, – dice Mangiafico – un tempo fulcro di servizi come anagrafe, decentramento, sociali, ufficio casa e polizia municipale, è stato oggetto di vandalismo e danneggiamenti interni, privo di qualsiasi manutenzione ordinaria e straordinaria. Questa negligenza ha comportato danni accumulati nel tempo, rendendolo inagibile e determinandone la svalutazione. All’esterno, il contesto è caratterizzato da materiale di risulta, micro-discariche, vegetazione incolta, targhe commemorative illeggibili, calcinacci, e presenza di persone senza fissa dimora non assistite dai servizi sociali comunali”.

Questo episodio, che dal punto di vista di Civico 4 è in netta contraddizione con le promesse elettorali del sindaco del 2018 sul decoro e la bellezza della città, solleva critiche per l’irragionevole affitto di uffici comunali a privati per un importo di quasi 1 milione di euro, in contrasto con il degrado dei beni patrimoniali abbandonati.

Il movimento trasmetterà alla Corte dei Conti un elenco derivante dal piano esecutivo di gestione 2023, confrontandolo con l’inventario dei beni patrimoniali trascurati. Questa iniziativa mira a denunciare la cattiva gestione dell’Amministrazione comunale e a sensibilizzare l’opinione pubblica.

“Civico 4 – conclude Mangiafico – continuerà l’attività di denuncia agli enti preposti della mala gestione dell’Amministrazione comunale e proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori focus. Come sempre, la proposta viene avanzata, ma in una semplicità quasi disarmante perché dovrebbe essere l’abc di un qualsiasi amministratore: curarsi dei propri beni e dismettere progressivamente gli affitti, risparmiando milioni di euro delle tasche di noi cittadini.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.