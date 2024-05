Bocciato il verde pubblico in città. A dirlo, durante una diretta Facebook, è stato Michele Mangiafico, leader del movimento “Civico 4”, insieme con Lea de Gregorio, Antonino Di Liberto, Paola Catinello.

“Sappiamo bene che Siracusa è spesso considerata tra le città con la qualità della vita più bassa, in vari ambiti della vita associata. Tuttavia, Siracusa rimane la città dove è nato Archimede, una figura geniale che ha trasmesso la sua creatività e competenza attraverso le generazioni”, è la premessa di Mangiafico il quale ironizza sulla criticità.

“Recentemente, abbiamo notato un’interessante combinazione tra il sindaco, che è un appassionato della bellezza e dell’estetica, e il vicesindaco, un professionista agronomo. Questa collaborazione ha portato alla scoperta di una specie autoctona di albero unica nel suo genere, che desideriamo condividere con voi oggi. Questo particolare albero, che troviamo in diverse aree della città, ha una caratteristica unica: la sua chioma si trova nella parte bassa dell’albero anziché nella parte alta, creando un effetto artistico distintivo per la città”, con toni ironici Mangiafico mostra l’incuria in piazza Adda dove le erbacce hanno preso possesso di molti spazi.

Mangiafico ha inoltre spiegato la politica di gestione del verde pubblico dell’amministrazione comunale, che ha suddiviso il servizio in cinque parti per oltre sette anni.

“Ogni parte era affidata a un’azienda e questa cosa è andata avanti fino alla fine di aprile, ma a novembre del 2023 l’amministrazione comunale decise invece di indire una gara per affidare tutta la cura del verde pubblico a un’unica azienda” – continua Mangiafico.

Ma parrebbe che ci siano irregolarità nella documentazione.

“Cosa certo assai strana perché non ci risulta che queste aziende siano state tutte oggetto di contestazioni da parte di un’amministrazione che invece improvvisamente, – spiega – dopo sette anni si accorge che tutte queste aziende non funzionano e quindi ne prende un’altra piccolina che fa parte del raggruppamento di imprese che hanno vinto questa gara e che stanno cercando di regolarizzare i loro documenti per affidargli per sessanta giorni un servizio che dopo una settimana non è ancora iniziato”.

Infine, Civico 4 ha segnalato che il verde incolto in altri punti della città sta crescendo fuori controllo, rendendo difficile l’accessibilità.

Il movimento Civico 4 continua a monitorare la situazione e ad agire per garantire un ambiente urbano più vivibile e sostenibile per tutti i cittadini di Siracusa.

