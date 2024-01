Abbandonata a sé stessa, al degrado e all’incuria, la villa Incorvaia di via Filisto.

A dirlo è Michele Mangiafico, esponente del movimento “Civico 4”, parlando della proprietà che è frutto di un lascito testamentario da parte della professoressa Incorvaia, che fu anche dirigente di istituto.

Il generoso atto testamentario della professoressa Incorvaia, senza eredi diretti, mirava a destinare la villa alle famiglie bisognose. Tale obiettivo fu realizzato nel 2001 attraverso una raccolta fondi correlata alla Partita del Cuore organizzata presso lo stadio “De Simone” con la Nazionale italiana cantanti, capitanata da Gianni Morandi. La Caritas e l’associazione San Martino di Tours contribuirono alla ristrutturazione e all’istituzione di un “punto notte” che ha ospitato persone in difficoltà fino al 2017.

Tuttavia, nel 2017, la convenzione fu ritirata su richiesta del Comune, e da allora Villa Incorvaia, come molti altri beni pubblici, è caduta in uno stato di abbandono, danneggiamento e vandalizzazione. Le condizioni attuali della villa, gravemente degradate, sono state documentate in una recente diretta social condivisa con la cittadinanza.

Il Movimento Civico 4 denuncia non solo la pessima gestione del patrimonio pubblico da parte delle Amministrazioni comunali degli ultimi sei anni ma anche il tentativo ripetuto di venderlo, contravvenendo alle volontà testamentarie della benefattrice.

“Chiediamo dunque – dice Mangiafico – alla classe politica che governa la città di procedere immediatamente al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla messa in sicurezza e alla custodia dell’immobile, invitando il N.I.C.T.A.S. che opera nel nostro territorio a un sopralluogo urgente in considerazione del corredo fotografico che rendiamo pubblico per verificare se ci sono, come noi crediamo, le condizioni di un sequestro e l’obbligo nei confronti dell’Amministrazione comunale di procedere con urgenza nella direzione delle bonifiche e degli interventi da noi auspicati”.

