L’impianto sportivo di via Lazio, potenziale centro di attività calcistiche amatoriali e di iniziative di solidarietà, versa oggi in uno stato di completo abbandono e degrado, trasformandosi in un simbolo di inefficienza amministrativa.

La struttura, spiega Michele Mangiafico (leader del movimento Civico 4), comprende un pallone tensostatico, un campo da calcio e un campetto da calcio a 5, spogliatoi e uffici.

“La prima Amministrazione comunale dell’attuale sindaco, al suo insediamento, – dice Mangiafico – ricevette in eredità l’opportunità di un mutuo di 500 mila euro con il credito sportivo (da restituire in quindici anni) per la riqualificazione dell’impianto e l’omologazione del campo da calcio. Il progetto fu approvato con determina numero 322 del 17 ottobre 2019. Il bando di gara viene pubblicato nel marzo 2020 e i lavori aggiudicati con determina dirigenziale numero 319 del 13 ottobre 2020. I lavori vengono consegnati in via d’urgenza il 29/04/2021 per ché il credito sportivo prevedeva la consegna entro il termine ultimo del 30/04/2021 ma vengono revocati appena diciotto giorni dopo per un provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Ragusa.”

L’abbandono successivo dell’impianto, privo di custodia e vigilanza, ha permesso atti vandalici e danneggiamenti che hanno ridotto la struttura a una discarica a cielo aperto. Il campo da calcio è stato vandalizzato, gli spogliatoi sono diventati inagibili, e gli uffici hanno subito danni irreparabili.

Attualmente la città, riporta il movimento, si trova a dover restituire un finanziamento per lavori mai eseguiti, affrontando contemporaneamente danni stimati a quasi un milione di euro su un patrimonio cittadino lasciato completamente alla mercé dell’incuria.

Il movimento politico Civico 4 esprime profonda preoccupazione e chiede all’Amministrazione Comunale di rendere conto della gestione dell’impianto sportivo di via Lazio, sottolineando la necessità di un maggiore impegno nella tutela del patrimonio cittadino e nella prevenzione di danni evitabili.

