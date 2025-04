La Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, nella seduta del 31 Marzo 2025, ha deliberato la registrazione EMAS (numero IT-002372) di Sispi con validità fino al 13 Settembre 2026.Il prestigioso schema volontario dell’Unione Europea certifica l’eccellenza delle organizzazioni nella gestione e nel miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Soddisfazione da parte della Presidenza: “La registrazione EMAS è un risultato di grande rilievo – ha commentato Giovanna Gaballo, Presidente di Sispi – perché conferma la nostra capacità di integrare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, rispondendo con efficacia alle normative europee e alle esigenze di una governance attenta al futuro”.

Il traguardo raggiunto rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno di Sispi verso un modello di sviluppo sostenibile, fondato su responsabilità ambientale, trasparenza gestionale e partecipazione attiva “Il conseguimento della registrazione EMAS rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso l’eccellenza ambientale”, ha dichiarato Zaira Cintola, Dirigente responsabile del Sistema di Gestione Integrato di Sispi.

“Questo risultato è frutto di un lavoro trasversale, che ha coinvolto tutte le unità operative aziendali. Abbiamo adottato un approccio integrato, che ci ha permesso di applicare le migliori pratiche ambientali e di consolidare quanto già ottenuto con le certificazioni ISO 14001 per la gestione ambientale, ISO 50001 per la gestione dell’energia e ISO 14064-1per la rendicontazione delle emissioni di gas serra. L’integrazione tra sistemi ci consente oggi di essere più efficienti, più consapevoli e più responsabili”.

Il percorso per la registrazione EMAS ha previsto l’adozione di un Sistema di Gestione conforme al Regolamento CE n. 1221/2009, attraverso il quale l’azienda ha messo in atto azioni strutturate per il monitoraggio e la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività.

Attraverso l’adesione allo schema EMAS, Sispi rafforza il proprio ruolo di attore responsabile sul territorio, impegnato non solo nell’erogazione di servizi ICT strategici per la Pubblica Amministrazione, ma anche nella promozione di una cultura ambientale diffusa e nella condivisione di obiettivi di sostenibilità con stakeholder e comunità locali.

Questo risultato si inserisce pienamente nella visione strategica di lungo periodo dell’azienda, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e con le crescenti aspettative di cittadini, istituzioni e partner.





