“Il sistema HCM per la rilevazione delle presenze continua a creare disagi e incertezze ai lavoratori dell’Asp di Palermo. La situazione non è più sostenibile e la Direzione aziendale deve intervenire con soluzioni concrete e definitive”. Lo affermano Gaetano Mazzola, segretario generale aggiunto Cisl Fp Palermo Trapani, e Giorgia Vitello, segretario generale Cisl Medici Palermo Trapani, che tornano a sollecitare l’Asp dopo l’incontro del 13 ottobre, nel quale erano state confermate le criticità del sistema, che non aveva ancora superato il primo collaudo. Le Federazioni di categoria della Cisl di Palermo e Trapani chiedono di risolvere le anomalie nella rilevazione delle presenze, garantire che eventuali errori del sistema non producano conseguenze sul debito orario e sulle indennità spettanti ai lavoratori e, qualora non fosse possibile rendere affidabile l’attuale applicativo, di valutare l’adozione di un software alternativo. “Non si può continuare – aggiungono Mazzola e Vitello – a trasferire sui lavoratori le conseguenze di malfunzionamenti tecnici. Chiediamo tempi certi e il completamento delle due fasi di collaudo entro il 31 dicembre 2026, senza ulteriori deroghe”. La Cisl chiede un riscontro formale alla Direzione aziendale sugli interventi effettuati e programmati e si riservano ulteriori iniziative a tutela del personale.

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