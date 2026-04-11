Tutto pronto per la 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, primo grande appuntamento della stagione automobilistica in provincia di Catania. Due giorni all’insegna dello sport, della tecnica e dell’adrenalina lungo lo storico tracciato di circa 3 chilometri, uno dei più apprezzati del panorama siciliano, che si snoda tra tornanti e scorci suggestivi alle pendici dell’Etna. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Acireale in collaborazione con la Scuderia Giarre Corse, si conferma tra gli eventi motoristici più attesi del territorio, capace di richiamare piloti specialisti della disciplina e numerosi appassionati. Iscrizioni già aperte, con grande attesa per la partecipazione dei migliori interpreti dello slalom, pronti a contendersi i primi punti della stagione in una gara che, come da tradizione, premierà precisione e abilità più che velocità pura. Il percorso, infatti, sarà caratterizzato dalla presenza di postazioni di rallentamento (birilli), che metteranno alla prova la destrezza dei concorrenti.

Nel frattempo, la macchina organizzativa è già al lavoro per garantire le migliori condizioni di sicurezza e fruibilità del tracciato, con interventi di preparazione e verifica lungo tutto il percorso. “Lo Slalom Giarre–Milo rappresenta un appuntamento simbolo per il nostro territorio – dichiara il vicepresidente dell’Automobile Club Acireale, Giuseppe Trovato – e segna l’avvio della stagione sportiva. Un evento che coniuga passione per i motori e promozione del territorio etneo”. Una gara ormai storica che rappresenta un appuntamento importante. “Tagliare il traguardo della 25ª edizione – spiega il presidente della Scuderia Giarre Corse, Orazio Maccarrone è motivo di grande orgoglio. Continuiamo a lavorare con entusiasmo per offrire una manifestazione di qualità, capace di coinvolgere piloti, appassionati e l’intera comunità”. Lo Slalom Giarre–Milo si conferma così non solo competizione sportiva di rilievo, ma anche occasione di valorizzazione turistica e culturale, capace di unire spettacolo e identità territoriale.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

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