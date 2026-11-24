Al centro le fasce sociali “grigie”, escluse dai sostegni ma sempre più in difficoltà con il costo degli affitti. Obiettivo: coniugare emergenza abitativa, rigenerazione urbana, sviluppo economico e occupazione. Sul tavolo i fondi dell’Unione europea e della Regione Siciliana.

Non soltanto edilizia residenziale pubblica, ma un nuovo modello abitativo che sappia rispondere ai cambiamenti della società, sostenere le famiglie in difficoltà, rigenerare i quartieri e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. È questa la sfida del progetto di social housing a Palermo, su cui stanno lavorando insieme Comune di Palermo, Legacoop Abitanti, Legacoop Sicilia, ANCE Palermo e CNA Palermo.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto gli strati sociali cosiddetti “grigi”: persone e famiglie che non rientrano nelle soglie di reddito previste per accedere ai tradizionali strumenti di sostegno, ma che, a causa dell’aumento del costo della vita e degli affitti, faticano sempre più a sostenere le spese per la casa. Famiglie monoreddito, anziani, giovani coppie, genitori separati e studenti sono tra le categorie maggiormente esposte a questa nuova forma di disagio abitativo.





Le stime indicano che oltre il 10% della popolazione urbana vive condizioni di sofferenza abitativa. Una situazione che richiede politiche capaci di andare oltre la semplice disponibilità di alloggi e di costruire intorno alla casa servizi, spazi condivisi, aree verdi e occasioni di inclusione sociale. La sfida è dunque duplice: dare risposte concrete al bisogno abitativo e, contemporaneamente, attivare investimenti, sostenere le imprese locali, creare occupazione e riqualificare il patrimonio urbano. In questa direzione si inserisce il percorso avviato dal Comune di Palermo insieme alle organizzazioni della cooperazione, delle costruzioni e dell’artigianato, con l’obiettivo di porre le basi per una nuova stagione di interventi di housing sociale e rigenerazione urbana.

Sul tavolo ci sono opportunità di finanziamento attraverso fondi europei e fondi stanziati dalla Regione Siciliana. Le risorse pubbliche potrebbero attivare investimenti privati secondo un rapporto stimato di 1 a 4: per ogni euro di risorse pubbliche, quattro euro di investimenti privati. Il percorso è stato al centro del nuovo tavolo di lavoro “Piano Casa: un Patto per lo sviluppo della Sicilia”, che si è svolto nella mattinata del 22 novembre nella sede di Legacoop Sicilia. L’incontro, costruito da Giuseppe Muscarello, coordinatore regionale di Legacoop Abitanti, ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore comunale alle Politiche abitative Fabrizio Ferrandelli, del presidente e del direttore di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino e Angela Maria Peruca, del presidente di CNA Palermo Domenico Provenzano e del presidente di ANCE Palermo Giuseppe Puccio.





“Penso agli anziani con pensioni ridotte, ai genitori separati, alle giovani coppie monoreddito o agli studenti: una fascia di popolazione che non è poverissima, ma che non ha la possibilità di sopportare il peso di affitti che arrivano ad assorbire il 60-70% del reddito – dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli – Per loro dobbiamo rifunzionalizzare i quartieri, creare servizi condivisi e individuare soluzioni capaci di alleggerire il peso dei nuovi bisogni. Non servono soltanto case popolari, ma comunità intorno ai luoghi dell’abitare. Il Piano Casa del Comune, che coinvolge gli enti del Terzo settore e le realtà produttive, punta a rispondere alle nuove esigenze abitative. Non abbiamo bisogno del salotto buono delle case degli anni Sessanta e Settanta, ma di giardini pubblici, palestre di quartiere, spazi comuni e servizi essenziali”.

“Sviluppo e progresso: abbiamo condiviso un obiettivo fondamentale, mettere la persona al centro del Piano Casa – spiega Giuseppe Muscarello, coordinatore regionale di Legacoop Abitanti – Stiamo mettendo insieme realtà convinte che lo sviluppo debba partire dal territorio e che le risorse non debbano lasciare l’Isola, lasciando qui soltanto macerie. In Sicilia ci sono competenze e professionalità per utilizzare le risorse che arrivano dallo Stato e dall’Unione Europea”.





Un principio condiviso anche dal mondo delle costruzioni, che punta su interventi sostenibili, radicati nel territorio e capaci di rispondere alle effettive esigenze delle comunità. “Non siamo più negli anni Settanta, quelli della speculazione edilizia, del Sacco di Palermo e dei grandi progetti di edilizia popolare concepiti altrove e semplicemente calati sul territorio – sottolinea Giuseppe Puccio, presidente di ANCE Palermo – Oggi lavoriamo a interventi economicamente sostenibili, che mettano al centro il fruitore finale, i servizi e le esigenze della comunità”. La dimensione abitativa si intreccia, quindi, con quella produttiva e occupazionale. “Parliamo di famiglie e di casa, ma anche di attività economiche, sviluppo e imprese – afferma Domenico Provenzano, presidente di CNA Palermo – Stiamo superando gli steccati per lavorare insieme, con l’obiettivo di far restare le risorse nell’Isola e creare opportunità per il nostro sistema produttivo”. Il Piano Casa si candida così a diventare uno strumento di politica abitativa e, insieme, di sviluppo territoriale: un percorso nel quale la casa non è soltanto un bene da assegnare, ma il punto di partenza per costruire comunità, riqualificare le città e rafforzare l’economia siciliana.

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