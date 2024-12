Quanto pesano oggi i social nella comunicazione politica e istituzionale? Il dato arriva dagli Usa e lo ha riportato, nella giornata conclusiva della Winter School, svoltasi a Bagheria, per iniziativa di NetPolitics, Domenico Giordano Spin doctor e analista: “Ormai tutta la comunicazione non può fare a meno di Instagram e TikTok. Donald Trump nel corso della campagna elettorale con 58 video ha avuto 1.5 miliardi di visualizzazione e oltre 100 milioni di like. Ogni video è stato visto in media da 25 milioni di persone. Dati ormai impossibili da raggiungere normalmente con la TV”.

Ma il caso non è solo americano. Un’altra case history arriva dall’Italia. Daniele Cinà, social media strategist del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha illustrato i risultati raggiunti: ”Il sindaco Gualtieri – afferma Cinà – nell’ultimo mese su Instagram ha raggiunto 1.8 milioni di account, per il 95% non follower. E su TikTok ha avuto 7,4 milioni di visualizzazioni. Nell’ultimo anno i suoi video su TikTok hanno avuto 77 milioni di visualizzazioni e 4 milioni di’mi piace’. Nell’ultimo trimestre ha raggiunto quasi 3 milioni di utenti unici su Instagram . Tutti risultati raggiunti senza pubblicità”

“Bagheria – è stato il commento di Filippo Maria Tripoli, sindaco della città siciliana che ha ospitato e sostenuto l’iniziativa – si conferma sempre più un punto di riferimento per il dibattito sulle tematiche della comunicazione digitali La Winter School è stata un’opportunità per discutere questioni cruciali come la privacy, la disinformazione e l’impatto delle tecnologie sulla nostra vita quotidiana. Siamo felici di aver ospitato la Winter School DataPolis di Net Politics a Bagheria. In un’era dominata dai dati, è fondamentale che i nostri cittadini, soprattutto i più giovani, acquisiscano le competenze necessarie per comprendere e utilizzare in modo consapevole le tecnologie digitali”.

“Datapolis Winter School – è il bilancio di Gianluca Passarelli, politologo, docente della Sapienza e che dirige il comitato scientifico di Net Politics – non è solo un evento riuscito ma l’inizio di un percorso con cui desideriamo creare strumenti, conoscenza e consapevolezza attorno ai temi della comunicazione e dei dati, quali elementi fondanti di una società quanto più trasparente e democratica possibile. Grazie ad ospiti eterogenei, di levatura nazionale ed internazionale, al patrocinio del Comune di Bagheria e ad una partecipazione motivata e curiosa, abbiamo posto le basi per un confronto aperto e dinamico su temi per noi importanti.

Le tre giornate della scuola, organizzate da Net politics e patrocinate da Comune di Bagheria, Assostampa Sicilia e Pa Social, sono state occasioni di lezioni, esercitazioni, confronti e c’è stato anche per la presentazione di libri come “Statistica Pop” di Giovanni Prattichizzo,( Dario Flaccovio editore) e “War Room” di Luigi Di Gregorio, (Rubbettino).

