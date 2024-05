E’ stato consegnato il prototipo di sistema di accessibilità sottocoperta dell’imbarcazione Ourdream per permettere alle persone in carrozzina di muoversi all’interno della barca “Our Dream”, bene confiscato alla mafia e consegnato lo scorso anno alla Lega Navale di Palermo. Il prototipo rientra nell’ambito del progetto promosso dell’Ordine degli ingegneri di Palermo che ha coinvolto gli studenti della facoltà di disegno industriale dell’Università di Palermo, coordinati dai professori Marannano e Mancuso, per elaborare alcuni progetti per rendere l’imbarcazione a misura delle persone diversamente abili. Il progetto è stato presentato dal consigliere nazionale Lni Giuseppe Tisci e dal presidente Lni Palermo Nicola Vitello. Nel corso della cerimonia è’stata inoltre Consegnata una splendida vela, realizzata dalla veleria Malta Sail Factory, e donata alla barca ammiraglia Our Dream, dagli sponsor che hanno aderito a questa iniziativa a sostegno dei ragazzi diversamente abili .

“ Il nostro sogno di rendere il mare accessibile a tutti attraverso la barca a vela ha detto Vincenzo Di Dio- ha compiuto un grosso passo avanti grazie ai tanti professionisti e amici che hanno creduto e investito nel nostro progetto. Noi ingegneri siamo abituati a vedere realizzati i nostri progetti e questo per noi aveva un valore veramente particolare .Ringraziamo tutti per la partecipata presenza e gli sponsor intervenuti che condividono i nostri stessi sogni e la tenacia di realizzare ciò che sembra impossibile”

Sono intervenuti Rosy Pennino (Assessore alle Politiche Sociali) Vincenzo Gueccia (Veg Motors Palermo) Vincenzo Picardi (Honda Italia) Roberta Cascio (Vice presidente Cip Sicilia) Daniele Bertorotta (Malta Sail Factory) Vincenzo di Dio (ordine degli ingegneri di Palermo) Francesco Scalici (L2F Technology) e ancora: Lascatutto, Reale Mutua, Levantino Group. Comune di Palermo Lascatutto Dealer Dufour Yachts & Partner Fountaine Pajot Group Reale Mutua Assicurazioni Honda Veg Motors Lega Navale Italiana Honda Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo Comitato Italiano Paralimpico Sicilia.

