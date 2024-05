Il Parlamento della legalità internazionale approda alla Bocconi e apre un’ambasciata per ricordare Luca Attanasio l’Ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica democratica del Congo che -spiegano il presidente ed il vice presidente del Parlamento per la legalità, Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco – nasce per chiedere verità e giustizia per tutti coloro che hanno dato la propria vita nel perseguimento della legalità e dell’affermazione dei diritti. L’ambasciata e’stata inaugurata nell’ambito di un incontro sulla legalità dal titolo “Guardando oltre i confini. Un dialogo globale sulla legalità” che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del padre di Luca Attanasio, Salvatore che ha manifestato apprezzamento per la lodevole iniziativa promossa dal Parlamento della legalità Internazionale.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.