Grande successo e sold out ieri sera, all’Oratorio di Santa Cita di Palermo, per l’inaugurazione della 15esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente. Protagonisti del concerto di apertura di stagione dal titolo Le voci dell’anima, incentrato sulla figura del compositore Johann Sebastian Bach, sono stati il soprano Martina Licari, il basso Ugo Guagliardo, insieme all’Arianna Art Ensemble che, per l’occasione, è stato composto da Alessandro Nasello, Gioacchino Comparetto (flauti dolci e oboe); Sara Bagnati, Federico Brigantino (violini); Giorgio Chinnici (viola d’amore e viola); Marco Lo Cicero (viola da gamba); Daniele Lorefice (violoncello); Cinzia Guarino (clavicembalo); Paolo Rigano (arciliuto).





Il programma del concerto ha previsto l’esecuzione della cantata Bw 152 Tritt auf die Glaubensbahn, della sinfonia Bwv 182 e del concerto Bwv 1057 in Fa maggiore per cembalo, flauto dolce, oboe, violini e continuo.

Sono in tutto 15 gli appuntamenti della 15esima stagione concertistica, che si terrà fino al 20 dicembre 2026. Protagonisti alcuni tra i più autorevoli interpreti del panorama nazionale e internazionale tra cui: il violoncellista e compositore palermitano Giovanni Sollima, il direttore e massimo esperto vivaldiano Federico Maria Sardelli, il basso Ugo Guagliardo, Ambrogio Sparagna, il Ring Around Consort, il soprano Valeria La Grotta, la violinista Elisa Citterio con Stefano Demicheli, la cantante Martina Licari. Anima portante della stagione è come di consueto l’Arianna Art Ensemble.





Il prossimo appuntamento della stagione sarà il 22 marzo all’Auditorium Maria SS. Consolatrice degli Afflitti, alle 19, dove andrà in scena L’Ammalato immaginario. Tre intermezzi buffi di Leonardo Vinci con il mezzo soprano Debora Troìa, il baritono Graziano D’Urso e l’Orchestra Barocca Siciliana diretta da Luca Ambrosio.

Luogo: Oratorio di Santa Cita di Palermo

