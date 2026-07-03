L’associazione di cacciatori “Il Segugio maremmano in Sicilia” ha donato 6 mila euro ad Aslti, un contributo nato dalla volontà di aiutare i piccoli pazienti dell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo. L’assegno è stato consegnato a Cammarata, in provincia di Agrigento, alla presenza, fra gli altri, della componente del direttivo Aslti, Graziella Plumeri, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato gli organizzatori ma anche tanti cittadini di tutte le età che, generosamente, hanno scelto di sostenere le attività dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili che ha sede all’ospedale Civico.





Nel corso dell’incontro, è stato donato ad Aslti anche il collare di Orso, un cane campione europeo, “simbolo” dell’associazione di cacciatori costituitasi lo scorso anno e molto attiva anche sui social per promuovere azioni di solidarietà e di inclusione. Il collare sarà “recapitato” ai bimbi ricoverati e in day hospital. All’associazione “Il Segugio maremmano in Sicilia, a Fabio Vaccarella, e agli altri componenti del gruppo, va l’apprezzamento e il ringraziamento della presidente di Aslti, Antonella Gugliuzza, della direttrice dell’area operativa e fundraiser, Ilde Vulpetti, e dell’intero direttivo.

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