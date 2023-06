“Esprimo la mia solidarietà al presidente della Regione Renato Schifani per il ritrovamento sotto la sua abitazione, da parte degli uomini della scorta, di quello che sembrava un pacco bomba, fortunatamente poi non rivelatosi tale, ma con l’intenzione di farlo sembrare un ordigno incendiario. Sono certo che il Governatore procederà nella sua azione amministrativa senza farsi intimidire e ci troverà al suo fianco per sostenerlo contro chiunque pretenda di spaventare o minacciare le istituzioni elette democraticamente, al lavoro per fare il bene della Sicilia”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI, componente della Commissione Regionale Antimafia, Marco Intravaia alla notizia trapelata solo ora di un pacco che poteva sembrare una bomba, piazzato nei pressi dell’abitazione del presidente Renato Schifani.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.