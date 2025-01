Si è svolto ieri, lunedì 30 dicembre 2024, presso il Centro Sportivo Giovanni Paolo II di Messina, gentilmente messo a disposizione per l’occasione, un evento che ha saputo coniugare l’amore per il calcio con un’importante causa benefica.

Organizzata dal Movimento Giovanile “Partiamo da Qui” in collaborazione con l’Associazione Universitaria Sud, la simulazione di un derby Inter-Milan ha visto i giovani del territorio scendere in campo con entusiasmo e determinazione. La partita, iniziata alle 17:00 e terminata alle 18:00, ha raccolto fondi che sono stati interamente devoluti all’AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro.

«Questa iniziativa dimostra quanto i giovani possano fare la differenza nella nostra società, unendo passione e senso di responsabilità. Il gioco di squadra che abbiamo visto oggi va oltre il campo, è il simbolo di una comunità che vuole costruire un futuro migliore» ha dichiarato Antonio Oliva, Coordinatore del Movimento Giovanile “Partiamo da Qui”.

Un ringraziamento speciale va ai gestori del Centro Sportivo Giovanni Paolo II (luogo conosciuto anche con Centro Sportivo Cristo Re), per il prezioso contributo, e a tutti i partecipanti che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa. Tra gli organizzatori, Samuele Chiofalo, rappresentante dell’Associazione Universitaria Sud e presente all’evento, ha sottolineato: «Lo sport è un linguaggio universale e, attraverso eventi come questo, possiamo sensibilizzare sempre più persone su temi cruciali come la ricerca scientifica».

Concludendo, questa giornata rappresenta un esempio virtuoso di come il dinamismo e la voglia di fare delle nuove generazioni possano trasformarsi in azioni concrete per il bene comune. Un piccolo gesto, un grande risultato: insieme, possiamo fare la differenza.





