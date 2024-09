La Filca Cisl Sicilia ha donato il materiale didattico scolastico ai bambini bisognosi di Palermo e provincia.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto formativo culturale dal titolo “Ricercatori dell’alba”già avviato da anni e promosso dal Parlamento della legalità internazionale, presieduto da Nicolò Mannino, che da tempo è promotore di queste iniziative di solidarietà a sostegno delle famiglie che hanno bisogno di un aiuto concreto. “Era doveroso -spiega Il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’anca- dare un supporto a quelle famiglie che, vivendo in condizioni disagiate, non possono permettersi neanche l’acquisto del materiale didattico richiesto per l’avvio dell’anno scolastico. La Filca rappresenta i lavoratori ed è consapevole che il lavoro in queste famiglie spesso manca. Ma non solo, ormai si riscontra che a soffrire sono anche le famiglie mono reddito che non arrivano a fine mese e non riescono neanche a far fronte alle esigenze primarie. Gesti come questi, pertanto, rappresentano un contributo fondamentale per sostenere il percorso formativo dei bambini”.

“La scuola è palestra di vita -aggiunge Nicolò Mannino – e la solidarietà e’ una delle prerogative del parlamento per la legalità, ringrazio Salvatore Sardisco e Helga Guadi’ e la Filca per aver spostato questo nostro progetto che da anni rinnoviamo per colorare le speranze e i sogni dei bambini. E’ un dovere ma anche un gesto tangibile che ci riempie il cuore e testimonia il calore della vicinanza contro i degni del potere e dell’indifferenza”.

