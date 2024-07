Canzone dedicata ai gatti ospiti de Il Condomicio, pensione per felini di Novate Milanese

Giuseppe Falciglia, in arte Inciso, giovane cantautore siciliano, racconta una storia unica e particolare, che parla di libertà e fiducia reciproca. Il testo prende spunto dall’amore speciale che i nostri amici a quattro zampe riescono a trasmetterci con incredibile abnegazione. L’idea di una canzone con protagonista un gatto molto affezionato al suo padrone, ma con un forte desiderio di scoprire il mondo, è di Massimo Persichino, Creative Director de Il Condomicio, pensione per gatti di Novate Milanese (profilo IG @ilcondomicio).



Soltanto a una finestra da qui è una miscela tra reggae classico mixato dal Maestro Marco Zangirolami e l’energia dell’interpretazione di Inciso, che con sfumature da rapper crea uno storytelling delle fantasie del protagonista dal pelo bianco e nero.

“Quando Massimo Persichino – racconta Inciso – con la sua straordinaria immaginazione comunicativa, mi ha raccontato l’idea di questo gatto che guarda fuori da una finestra, affascinato da quel mondo di odori e sensazioni che lo attraggono, mi sono immaginato una sorta di cartoon che ho trasformato in musica e a cui ho dato un testo in cui il lieto fine è il ritorno a casa, dall’amico umano che protegge e difende”.

Giuseppe Falciglia, in arte Inciso, nasce in Sicilia, a Piazza Armerina, il 18 gennaio del 2002, e appena maggiorenne si trasferisce a Milano per cercare di realizzare il suo sogno e diventare un cantautore professionista. Per mantenersi, lavora adattandosi a tutto, facendo turni di notte come magazziniere e cameriere. Notato dai talent scout della casa discografica Talking Cat Label, viene scritturato come artista e autore in esclusiva editoriale.



Il Condomicio è un’innovativa realtà imprenditoriale situata a Novate Milanese, specializzata nei servizi dedicati ai gatti. La struttura è stata progettata pensando al benessere dei felini, con attenzione alle loro esigenze sanitarie, alimentari ed etologiche. La pensione per gatti si estende su circa 300mq e offre percorsi su diverse altezze, nicchie accoglienti, giochi stimolanti, punti fontanella con acqua fresca, aromaterapia e musicoterapia, e aria condizionata per un comfort ottimale. Il Condomicio fornisce anche consulenze feline a domicilio, servizi di cat sitter personalizzati, programmi di dimagrimento e palestra per gatti, socializzazione e inserimento per gatti fobici, ciechi e sordi.



Di seguito il link ai principali servizi musicali dove ascoltare



Soltanto a una finestra da qui:

https://artists.landr.com/inciso

https://youtu.be/CVa73okH_Nk



Contatti: robygalli@talkingcatlabel.com | massimo.persichino@gmail.com

