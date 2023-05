Cinque minuti in nome della solidarietà. È questo è il messaggio che sta alla base di “Sono palermitano e me ne vanto”, lo spettacolo aperto a tutti gli artisti palermitani che andrà in scena il 23 giugno alle 21 al cineteatro De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa in via Paolo Gili 4.

Ballerini, cantanti e attori della città che volessero salire sul palco e a portare la loro arte possono contattare Roberta Gaudenti al 338 3876841, in nome di un appuntamento che vuole raccogliere fondi per l’associazione “Combatti la malattia con un sorriso” e “La cura Andrea La Fata”, progetto coadiuvato dall’ Uildm, Unione lotta distrofia muscolare italiana, gestito da Roberta Gaudenti. L’obiettivo è raccogliere denaro per comprare materiale medico per la dottoressa e pneumologa Grazia Crescimanno e portare avanti insieme ad altre associazioni un progetto per creare un punto di riferimento medico per patologie rare all’ospedale Policlinico di Palermo.

All’appuntamento, supportato dal Comune di Palermo e dalla Sesta Circoscrizione, hanno già aderito: Maurizio La Blasca, Giuseppe Viviano, Flavio Santangelo, Emanuele Scelta, Ciccio Li Brera, Luigi Milazzo, Giovanna Carrozza, Irene Ponte e Gisa Messina, Pietro Lo Piccolo, Claudione e Danielino, Ivan Fiore. Lo spettacolo sarà presentato da Emanuele Beltrame e dalla ballerina Rosanna Prestigiacomo.

La donazione di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro.

