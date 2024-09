L’azienda olearia dell’imprenditore Manfredi Barbera e’ la prima in Sicilia ad ottenere dal ministero dell’Ambiente la certificazione “Madre Green in Italy” che punta a promuovere pratiche di produzione sostenibili e a fornire ai consumatori informazioni affidabili sulla sostenibilità dei prodotti che acquistano. Barbera, che quest’anno festeggia il traguardo dei 130 anni dell’azienda, parlerà del nuovo obiettivo raggiunto del Made Green nel corso del talk “Oro Sicilia” dal titolo “Il ruolo dei produttori olivicoli nella filiera Green” che si terrà il 23 settembre, alle 19, all’interno del Bialp Theatre in Piazza Santuario, nell’ambito del Cous cous Festival. In occasione dell’evento organizzato dall’Op Oro Sicilia, grazie al frantoio sperimentale che fornirà l’azienda Premiati Oleifici Barbera, sarà possibile assistere alla molitura delle olive del Campo Sperimentale di Zagaria a cura del Libero Consorzio Comunale du Enna dove sono dimorate e coltivate oltre 400 varietà di olive che rappresentano il germoplasma mondiale. “Metteremo insieme tutte le olive del mondo -spiega Manfredi Barbera, Ceo di Premiati Oleifici Barbera -per produrre un solo olio, l’olio della Pace, simbolo di convivenza solidale tra tutti i paesi del mondo e di biodiversità ed inclusione. Ringrazio il commissario straordinario Carmela Madonia per la preziosa collaborazione “.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.