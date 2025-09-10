Palermo sarà la prima città italiana a ospitare, dal 9 al 12 settembre, la Conferenza internazionale LCM (Life Cycle Management), appuntamento, giunto alla XII edizione e patrocinato dal Comune di Palermo, di rilievo globale sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Focus: la sostenibilità fondata su criteri e parametri scientifici, attraverso la valutazione del ciclo di vita di prodotti, servizi e processi produttivi, in relazione a luoghi, sistemi economici e sociali diversi, e al mondo del lavoro. Quasi mille i delegati partecipanti nel corso delle quattro giornate, dei quali il 40 per cento rappresentanti del settore industriale, in rappresentanza di grandi aziende e colossi industriali del calibro, tra gli altri, di BMW, Mercedes-Benz, ABB, Saint Gobain, ROLEX, Hyundai, Shell, Richemont, ArcelorMittal, Mitsubishi e Henkel, Edison, Hutchinson Ferrero eccetera. Tra gli sponsor principali figurano PRe Sustainability, Makersite, Ecoinvent e Sphera, e tra i partner siciliani l’Azienda Agricola Milazzo, azienda vitivinicola a Campobello di Licata, leader nelle strategie della sostenibilità di filiera; media partner la testata L’altroparlante.





La scelta di Palermo

La scelta di Palermo non è casuale: la direzione scientifica è affidata a due eccellenze palermitane della sostenibilità internazionale. Si tratta di Marzia Traverso, docente e direttrice del Dipartimento di Sostenibilità all’Università RWTH Aachen (Aquisgrana) in Germania, che sarà Chair della conferenza, affiancata dal Co-Chair Davide Bonaffini, responsabile EcoDesign ed Economia circolare di Hitachi Rail. L’organizzazione di LCM 2025, è frutto, infatti, della collaborazione tra Hitachi Rail, Dipartimento INaB (RWTH Aachen) e la società innovativa palermitana Circular srl, guidata dall’ingegnere Antonio Covais, pioniera nella scrittura di regole di sostenibilità sociale. Circular ha infatti sviluppato la prima “Dichiarazione Sociale di Prodotto” per il treno ibrido “Blues” di Trenitalia, prodotto da Hitachi Rail (per informazioni: www.circular.srl), coordinatrice scientifica Rose Mankaa, anche lei dell’Università RWTH Aachen. La cerimonia inaugurale, con l’intervento del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ospite anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, è in programma martedì 9 settembre dalle 15.30 al Teatro Massimo di Palermo, sul tema centrale “Dal globale al locale”, con l’obiettivo di affrontare in modo concreto le sfide della transizione ecologica e sociale, valorizzando l’impatto delle pratiche sostenibili nei territori. Tra i relatori delle giornate di studio partendo dalla cerimonia di apertura, spiccano i nomi di Helena Viñes Fiestas, dell’Autorità dei Mercati Finanziari spagnola e presidente della Piattaforma UE sulla Finanza Sostenibile (CNMV); Enrico Giovannini, economista, già ministro delle Infrastrutture; Archana Datta, del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP); Mauro Cordella, Policy Officer presso la Direzione Generale per l’Ambiente della Commissione Europea (DG ENV); Michela Gioacchini, responsabile Sostenibilità e Sostenibilità d’impresa del Gruppo Tod’s; Sergio Saporetti, funzionario tecnico superiore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.







La conferenza, che proseguirà da mercoledì 10 a venerdì 12 settembre con i panel tematici presso l’Università Lumsa, in via Filippo Parlatore a Palermo, sarà carbon neutral, attraverso il calcolo e la compensazione delle emissioni generate, confermando l’impegno tangibile degli organizzatori verso un modello di evento sostenibile. Questa edizione segna una svolta strategica: al centro, l’applicazione concreta del Life Cycle Management nelle grandi industrie, con un focus su strumenti scientifici per valutare l’impatto ambientale, economico e sociale dei prodotti e dei servizi lungo l’intero ciclo di vita.







I numeri: Italia, avanti piano



L’Italia, nel suo fitto tessuto di piccole e medie imprese, arranca nell’applicazione di tali parametri, in particolare quelli relativi alla valutazione dell’impatto ambientale attraverso l’analisi del ciclo di vita di prodotti e servizi (LCA) come dicono i numeri e le statistiche. Nel nostro Paese l’interesse verso questa analisi è, sì, lievemente aumentato grazie anche a politiche e incentivi alla transizione ecologica, ma l’adozione pratica resta confinata a una minoranza di imprese. Una mappatura LCA condotta da ricercatori italiani alcuni anni fa evidenziava le difficoltà incontrate soprattutto dalle PMI nell’implementare l’LCA. Le aziende italiane che effettivamente svolgono studi LCA appartengono spesso a settori regolamentati o orientati all’export: packaging e plastica, agroalimentare (per ottenere eco-etichette), edilizia (per EPD di prodotti da costruzione) e alcuni comparti manifatturieri come l’automotive di lusso, spinti da richieste internazionali. In termini quantitativi, sul totale di circa 4 milioni di imprese in Italia, quelle che hanno integrato l’LCA nei propri processi sono poche migliaia, suggerendo una percentuale molto bassa (<1-2%). Una ricerca storica indicava negli stessi anni un’adozione fino al 40-45% tra le più grandi aziende italiane, segno che i leader di mercato si erano mossi presto. Oggi, quasi tutte le grandi imprese italiane hanno almeno valutato l’impatto ciclo-di-vita di alcuni prodotti, specialmente per redigere bilanci di sostenibilità. Discorso diametralmente opposto per le PMI con un’incidenza assai minore: pochissime PMI hanno esperienza diretta di LCA e la maggior parte si limita a misure ambientali più semplici (es. riduzione consumi energetici) prive di un approccio LCA completo. L’Italia mostra un quadro di forte polarizzazione: da un lato un nucleo di aziende all’avanguardia (spesso coinvolte in reti come la Rete Italiana LCA o progetti LIFE), dall’altro la stragrande maggioranza ancora lontana dall’applicare sistematicamente tale metodologia.







Il resto d’Europa: guida la Germania



La Germania è uno dei paesi UE con la più lunga tradizione in materia di LCA: già dagli anni ’90 istituti come il Fraunhofer Institute e aziende automobilistiche e chimiche tedesche sviluppavano studi di ciclo di vita. Già nel 2000 un sondaggio evidenziava tassi di adozione fino al 40-45% tra le grandi imprese tedesche. Oggi, l’uso dell’LCA è abbastanza diffuso nelle grandi aziende manifatturiere (automotive, chimica, elettronica), spesso per conformità a standard (es. certificazioni di prodotto) o per innovazione ecocompatibile. Tuttavia, considerando tutte le dimensioni aziendali, la percentuale sul totale resta modesta: diverse fonti suggeriscono che meno del 10% delle imprese tedesche totali abbia condotto un’analisi LCA completa in tempi recenti. Un esempio settoriale: nel comparto edile tedesco, un sondaggio tra professionisti ha rilevato che circa il 53% esegue valutazioni LCA nei progetti (spesso legate all’uso di strumenti BIM integrati). Ciò dimostra come in alcuni ambiti regolamentati l’LCA stia diventando prassi comune. Nelle PMI tedesche, invece, permane un gap: molte hanno implementato azioni di efficienza risorse ma “il ricorso a strumenti di LCA resta limitato” (come evidenziato anche a livello globale). La Germania ha anche un ruolo trainante nella costruzione di banche dati LCA e nel programma europeo PEF, fattori che dovrebbero ulteriormente incrementare l’adozione nei prossimi anni.



Luogo: Teatro Massimo, Piazza Verdi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.