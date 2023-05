“Perseguire il proprio scopo sociale quale Agenzia di sviluppo locale, con particolare attenzione alla rete infrastrutturale del Ragusano e ai finanziamenti per le imprese, intercettando fondi europei, nazionali e regionali”. Così il presidente di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra, all’indomani del rinnovo del consiglio di amministrazione della Sosvi, la società del Patto Territoriale di Ragusa, espressione del partenariato sociale, di cui Sicindustria fa parte. “Sosvi – afferma Licitra – rappresenta ad oggi un importante strumento per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Non posso quindi che essere soddisfatto per la scelta da parte dell’assemblea di proseguire l’azione dell’Agenzia di sviluppo locale e formulo i migliori auguri di proficuo lavoro al nuovo consiglio di amministrazione, cui chiediamo un rinnovato e importante coinvolgimento dei soci pubblici, che attraverso Sosvi hanno la possibilità di dialogare, in unico tavolo istituzionale formalizzato, con tutte le organizzazioni datoriali, di categoria, sindacali e finanziarie della provincia”. Il presidente Licitra conclude, quindi, ringraziando il cda uscente “e, in particolare, la presidente Rosamaria Chiaramonte, per il proficuo e delicato lavoro svolto in questi anni particolarmente difficili, caratterizzati da profondi cambiamenti nella composizione degli Enti che fanno parte della Sosvi”.

