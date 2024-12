L’associazione teatrale “Sotto il Tocco” è lieta di annunciare tre imperdibili appuntamenti con la commedia brillante “Ammazzate la Zitella”, per la regia di Michele Russo. Gli spettacoli andranno in scena al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta, sabato 7 dicembre, ore 20:30; domenica 8 dicembre, ore 18; domenica 15 dicembre, ore 18. “Ammazzate la zitella” è una commedia brillante di Gian Carlo Pardini che ha riscosso un notevole successo negli anni. La trama ruota attorno all’eredità di una ricca zia lasciata alle sue quattro nipoti, con una clausola alquanto particolare: l’eredità va interamente alla nipote zitella. Ovviamente, le tre nipoti sposate non intendono rinunciare al loro cospicuo lascito e mettono in atto una serie di piani più o meno ingegnosi per eliminare la zitella e accaparrarsi l’intera eredità. La commedia è ricca di situazioni esilaranti e paradossali, create dalla contrapposizione tra l’obiettivo delle nipoti (eliminare la zitella) e i loro goffi tentativi di attuarlo.

I personaggi sono caratterizzati in modo marcato, con tratti esagerati e macchiette che li rendono immediatamente riconoscibili e divertenti. I dialoghi sono serrati e pieni di battute, giochi di parole e doppi sensi che contribuiscono a creare un’atmosfera gioiosa e scanzonata. La commedia si conclude con un colpo di scena che ribalta tutte le aspettative e lascia il pubblico a bocca aperta. “Ammazzate la Zitella” promette di regalare al pubblico tre serate all’insegna del divertimento e della leggerezza, grazie a un testo brillante e a un cast di attori appassionati e talentuosi. La regia di Michele Russo, sapientemente calibrata, saprà coinvolgere gli spettatori in un vortice di emozioni e risate. Da anni impegnata nella promozione della cultura teatrale sul territorio, l’Associazione “Sotto il Tocco” offre al pubblico un ricco cartellone di spettacoli, spaziando dalla commedia al giallo, dalla prosa al varietà. Con “Ammazzate la Zitella”, l’Associazione conferma la sua volontà di offrire un’esperienza teatrale di qualità, capace di divertire e far riflettere. Nel cast di “Ammazzate la zitella” ci sono Luca Parisi, Miryam Zappalà, Pippo Del Popolo, Nicoletta Vitale, Orazio Marletta, Rosario Motta, Gisella Nicolosi, Marco Legname, Luca Coco, Antonella Massimino e Gaetano Marletta. Scenografia di Salvino Scirè. Tecnico Audio e Luci Michele Oliveri. Direttrice di palco, Antonella Massimino. Responsabile video e foto Mariacarmela Cantale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.