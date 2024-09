Ancora una volta, il 3 settembre scorso, Rotary Club Palermo Ovest, di concerto con i Club Palermo, Palermo Est, Palermo Nord, Lercara Friddi, Palermo Teatro del Sole, Costa Gaia, Piana degli Albanesi – Hora e Arbereshevet, Palermo Baia dei Fenici, Termini Imerese, Palermo Mondello, E-Club Colonne d’Ercole, Palermo Libertà e l’associazione ORSA (Organizzazione Ricerche e Studi di Astronomia) ha rinnovato con “Sotto le stelle “ l’impegno di collaborazione con ORSA donando nell’occasione un telescopio di nuova tecnologia gestito da tablet che ne amplia notevolmente le funzioni.



Guardare il cielo e le stelle nello spazio infinito per scoprire l’importanza e la centralità dell’uomo, nel suo essere e nelle sue azioni; “dal Macro al Micro”, ovvero conosci l’universo per conoscere e rispettare il tuo mondo.

L’evento si è tenuto presso il Golf Club Parco Airoldi, adeguatamente attrezzato per consentire osservazioni astronomiche ai Soci del Rotary ed ai loro ospiti. Alla presenza del Governatore eletto del Distretto 2110 Sicilia e Malta Sergio Malizia, dell’Assistente del Governatore Guido Ricevuto e del Presidente Giacomo Trupia del Rotary Club Palermo Ovest promotore dell’iniziativa, ha preso la parola ed ha introdotto la serata il presidente del Rotary Club Palermo, Pierluigi Matta , il quale a nome dei 13 Club presenti ha voluto sottolineare con le seguenti parole il ruolo e le finalità che accompagnano la scelta di una visione ampia e non immanente dell’universo:

“Un Mondo in continua evoluzione che affascina l’uomo che scruta l’infinito e che cerca di trovare un filo conduttore tra gli esseri viventi e le cose.

Per chi crede, come me, è un punto di partenza e di arrivo nella ricerca dell’infinito.

Ma i due scenari di scienza e fede camminano su binari paralleli che ognuno di noi fa incrociare e sovrapporre a secondo di ciò in cui crede.”

Alla presenza di circa 170 soci Rotary ed invitati, il Vicepresidente ORSA Salvatore Pitarresi ha ringraziato per l’opportunità offerta, rinnovando la disponibilità a futuri incontri per la divulgazione dei temi trattati.

Luogo: Villa Airoldi , Piazza leoni, 15, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.