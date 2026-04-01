Offrire un supporto concreto a cittadini, professionisti e imprese alle prese con situazioni di sovraindebitamento: è l’obiettivo della convenzione sottoscritta ieri – 31 marzo 2026 – dalla CISAL Catania con lo studio degli avvocati Filippo Budello, Antonio Sabella e Maurizio Daidone.

Un’iniziativa che nasce per alleggerire il peso dei debiti e consentire, ove possibile, la rinegoziazione dell’esposizione debitoria con i creditori, attraverso strumenti giuridici previsti dalla normativa vigente.

Le nuove disposizioni normative permettono, in presenza dei requisiti previsti, di sospendere le procedure esecutive in corso, accedere all’esdebitazione e rientrare gradualmente nel circuito economico.





Le misure sono rivolte a consumatori, lavoratori autonomi, professionisti, piccole imprese e agricoltori, ovvero soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali.

Il fenomeno del sovraindebitamento rappresenta oggi una delle emergenze più rilevanti sul piano sociale ed economico, colpendo in modo particolare famiglie e piccole imprese, spesso a causa di disoccupazione, malattie o eventi imprevisti.

In questo contesto, la CISAL Catania si pone come punto di riferimento per affiancare cittadini e operatori economici nella gestione delle proprie difficoltà finanziarie.





“La legge offre una vera e propria seconda opportunità per il debitore onesto, consentendogli di ripartire da zero e reinserirsi nel circuito economico – dichiara Giovanni Lo Schiavo, Segretario Provinciale CISAL Catania –. Grazie all’assistenza di avvocati specializzati, è possibile accedere a procedure supervisionate dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e dal Tribunale, strumenti fondamentali per arrivare a una risoluzione definitiva della situazione debitoria”.

“Per queste ragioni – prosegue Lo Schiavo – abbiamo voluto fortemente questa convenzione, siglata presso la sede del sindacato, con uno studio legale altamente specializzato. L’accordo garantisce assistenza e consulenza in tutte le fasi, dall’analisi della posizione debitoria fino all’individuazione e attuazione degli strumenti più adeguati per uscire dalla crisi”.

“In un clima segnato da preoccupazione e smarrimento diffuso, la nostra Confederazione vuole essere sempre più vicina alla gente – conclude Lo Schiavo –. Garantiamo servizi accessibili, concreti e orientati al cittadino, perché nessuno deve essere lasciato solo di fronte alle difficoltà economiche”.

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