Si terrà mercoledì 6 settembre, alle ore 19, nell’atrio del Complesso Corridoni, a Mazara del Vallo, la seconda edizione di “Spazio alle donne” l’evento organizzato dalla Power Sound Service di Marsala in collaborazione con la Peralta Production, e la Rivista culturale on line Loft Cultura, di Filippo Peralta e Jana Cardinale, con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo.

Un talk show dedicato alle donne, le cui ospiti sono protagoniste nella vita, per l’impegno e la passione spesi nella rispettiva professione.

Queste le protagoniste del talk di mercoledì:

Leila Hannachi, linguista, specializzata in studi interculturali, PhD in Inclusione sociale, opera nel settore da diversi anni, con minori, neomaggiorenni e adulti, ricoprendo vari ruoli: mediatrice interculturale, orientatrice, educatrice e insegnate di Italiano L2.

Danila Di Stefano, CEO della società Dret Project di Partanna, vincitrice, tra gli altri, del Premio CEO dell’anno – Eccellenze d’Impresa 2021 a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano

Deborah Ciaccio, Presidente dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita di Belìce, consigliere comunale, gestisce il Parco Letterario Tomasi di Lampedusa e i musei.

Bia Cusumano, scrittrice, insegnante e Direttore Culturale del Festival d’arte e letteratura PalmosaFest di Castelvetrano

Margherita La Rocca Ruvolo, Psicologa, deputata all’Ars e sindaco di Montevago

“E’ prerogativa della nostra Rivista e delle nostre iniziative culturali –– e siamo felici di dedicare momenti di approfondimento alle tematiche femminili dando voce alle donne, al loro talento, alle loro idee, al loro modo di raccontare la vita. Per il secondo anno a Mazara lo faremo coinvolgendo cinque donne del nostro territorio, che portano avanti dei messaggi importanti grazie alla loro attività spesa in ambito culturale, sociale, imprenditoriale e politico, rappresentando un punto di riferimento per la collettività.