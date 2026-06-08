Si è svolta con grande partecipazione SpazzApnea, la giornata di pulizia dei fondali promossa dall’associazione “Trapani Apnea”, che ha visto apneisti e volontari uniti in un’azione concreta a tutela del mare.

Durante la mattinata, i partecipanti si sono immersi per rimuovere rifiuti presenti sui fondali antistanti le Mura di Tramontana e il Bastione Conca, recuperando materiali di diversa natura e contribuendo attivamente alla salvaguardia dell’ecosistema marino. L’iniziativa ha coinvolto allievi della scuola, sportivi e cittadini sensibili al tema ambientale, trasformando una giornata di sport in un momento di responsabilità collettiva.





In totale il mare è stato liberato dal peso di ben 456 kg di rifiuti, tra cui copertoni, sedie, barattoli di vernice, corde, resti di barche, plastica e tanto altro.

“SpazzApnea non è solo una pulizia – spiegano gli organizzatori – ma un gesto simbolico e culturale. Come apneisti viviamo il mare da dentro, nel suo silenzio. Vederlo ferito dai rifiuti ci responsabilizza ancora di più. ”





Oltre alla raccolta dei rifiuti, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione, ricordando quanto sia fondamentale adottare comportamenti quotidiani più consapevoli per proteggere il patrimonio naturale del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della scuola, che promuove un’apnea fondata su rispetto, educazione ambientale e legame con il mare.

Trapani Apnea ringrazia tutti i partecipanti e rinnova l’impegno a organizzare nuove iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente marino.

Luogo: Trapani – spiaggia delle Mura di Tramontana

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