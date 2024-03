Tipo segnalazione: Disservizio









Ospedale S. Vincenzo Ferrera Un Appello per il Futuro

Fondato alla fine dell’Ottocento da nobili Tauromeniti, l’Ospedale S. Vincenzo Ferreri è cresciuto da piccola istituzione a centro di eccellenza sotto la visione di Poli. Nonostante le previsioni, Taormina non ha ottenuto l’autonomia sperata e oggi affronta una politica di depotenziamento che preoccupa profondamente.

La Situazione Attuale:

• Chiusura di Reparti: Una riduzione dei servizi offerti.

• Riduzione del Personale: Medici, infermieri e amministrativi insufficienti.

• Impatto sulla Comunità: Queste azioni hanno lasciato segni visibili e preoccupanti.

L’Importanza Strategica: L’ospedale serve un’area vasta, da Roccalumera a Montalbano, e dovrebbe essere potenziato per gestire anche il flusso turistico, con oltre 45mila posti letto e 2,5 milioni di presenze annue.

La Visione Mancante: La politica attuale non riesce a delineare un futuro per l’ospedale, limitandosi a battaglie parziali come il mantenimento della cardiochirurgia pediatrica. È essenziale considerare altre funzioni vitali come un centro di chirurgia d’urgenza e il potenziamento del pronto soccorso.

Un Appello ai Deputati: Invitiamo i deputati regionali e nazionali eletti in questo collegio a guardare oltre le cifre comunicate dall’ASP e a riconoscere la necessità strategica dell’ospedale.

La Nuova Esigenza: Non possiamo ignorare le emergenti patologie come tossicodipendenze e disturbi mentali, che richiedono attenzione specifica.

L’Azione Richiesta: Chiediamo al presidente del Consiglio di Taormina e ai consiglieri comunali di promuovere un’assemblea generale per discutere la situazione e le esigenze dell’ospedale, che non riguardano solo la nostra città ma l’intero distretto sanitario.

Conclusione: Da cittadini responsabili, ci aspettiamo che i nostri rappresentanti intraprendano queste battaglie cruciali per il benessere della nostra comunità.

Manuli, cittadino e repubblicano

Luogo: Taormina Ospedale, Crocefisso, S. N., TAORMINA, MESSINA, SICILIA

