Sabato 1 Giugno lo spazio CircoTerra, situato in Via Sebastiano Bavetta 98/B, nella Zona Castelforte-Mondello, a Palermo, a partire dalle 10 ospiterà un evento benefit organizzato da ‘Sperone 167 – Per una comunità della cura’. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere le attività del movimento Sperone 167 attraverso un’efficace campagna di fundraising, volta a finanziare le iniziative comunitarie e a promuovere il cambiamento sociale.

Tanti gli appuntamenti in programma tra musica, food e laboratori dedicati alle bambine e ai bambini. Durante la giornata, i partecipanti potranno godere di spazi dedicati a relax e attività laboratoriali per grandi e piccoli, con cibo e bevande, per vivere una giornata all’insegna della convivialità e del divertimento. La musica sarà protagonista con DJ e live set di artisti eccezionali come Aggro & Boover, Jokerebels, La Flèche, Marina Morena, Ohdio, Othelloman, Pacha Kama, 3TR3 e i vinili di Ciccio Chronic e Sergio Cataldi. Le bambine e i bambini avranno l’opportunità di partecipare a laboratori creativi e didattici curati da La bottega delle percussioni, Circ’Opificio, Nino Carlotta e Retake. È possibile prenotare i laboratori tramite la segreteria del Circ’Opificio al numero 3297169258.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per sostenere una comunità che lavora incessantemente per rendere visibile ciò che oggi è spesso negato, trasformando la consapevolezza in impegno concreto per il cambiamento, nello spirito della mission di Sperone167, un’alleanza creativa che ha lo scopo di prendersi cura delle comunità dei quartieri di Palermo (Sperone) e Lecce (167) attraverso la forza rigenerativa delle arti visive, nella convinzione che le buone pratiche di partecipazione possono riportare al centro quei luoghi spesso considerati al margine. Un processo di rivitalizzazione che, partendo dal basso, coinvolge i due quartieri delle due città del Sud Italia per accendere i riflettori attraverso l’arte sulle fragilità dei nostri centri urbani.

Nel periodo successivo all’evento, presumibilmente entro l’estate, allo Sperone sarà realizzato l’undicesimo murale all’interno del quartiere da parte dell’artista Angelo Crazyone. L’Alleanza Creativa opera senza usufruire di fondi pubblici o di patrocini a titolo oneroso o gratuito di alcun Ente pubblico.”Siamo onorati di far parte dell’alleanza creativa che sostiene il progetto Sperone167 in un luogo per noi molto importante come CircoTerra. Arti visive e arti performative uniscono le forze per continuare a rigenerare quei luoghi spesso considerati al margine o abbandonati, come lo Sperone e CircoTerra. Grazie a tutti i partner e i volontari che sostengono l’iniziativa”, afferma Josh Rizzuto del Circ’Opificio.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con diversi partner, tra cui Vedi Palermo, Giardinieri della Rosa Nera, Palma Nana, Retake, La bottega delle Percussioni, Street Vintage Market, Palestra Popolare Palermo, Ecolsea, Southside, Giubbe d’Italia sezione di Bagheria e Mediterranea Palermo.

CircoTerra è un progetto di A.S.D. APS. Collettivo di Bottega che – dopo aver dato vita nel 2014 al progetto Circ’Opificio, Scuola di Circo e Arti Performative di Palermo – insieme a una rete di partner consolidati sul territorio ha avviato una nuova avventura per la riqualificazione di un terreno confiscato in stato di totale abbandono, divenuto oggi simbolo di riappropriazione e giustizia sociale: uno spazio di formazione e aggregazione. CircoTerra è facilmente raggiungibile da Viale dell’Olimpo o da Via Castelforte. Il parcheggio delle auto non è consentito all’interno dello spazio, ma sono disponibili due aree parcheggio a pochi minuti.

L’ingresso all’evento prevede il tesseramento con donazione a partire da 10,00 €. Ingresso e bevande gratuite per bambine e bambini sotto i dieci anni.

