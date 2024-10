Dal 15 al 19 ottobre, il quartiere Sperone di Palermo sarà il palcoscenico di una serie di eventi culturali e sociali che culmineranno nella presentazione dell’opera-murale dello street artist Angelo Crazyone. Il murale, che sarà svelato sabato 19 ottobre, sarà realizzato in uno dei luoghi simbolo delle lotte condotte da Sperone167 per la giustizia sociale, sottolineando ancora una volta il potere dell’arte come strumento di denuncia contro l’incuria e l’abbandono istituzionale.

Sperone167 con questa iniziativa prende posizione contro il degrado in cui versa il quartiere e punta il dito contro le iniziative-passarella che troppe volte non hanno dato seguito a concreti atti di riqualificazione da parte delle istitiuzioni. Gli organizzatori si fanno portavoce dei tanti abitanti dello Sperone che chiedono chiarezza sul futuro del quartiere, sull’utilizzo che verrà fatto, ad esempio, del centro servizi di via Giuseppe Di Vittorio al termine dei lavori di ristrutturazione, iniziati solo dopo anni di denunce; si continua a trovare paradossale la persistenza di edifici pubblici abbandonati, come l’ex asilo di Via Padre Annibale di Francia, ora diventato una ‘crack house’; e ancora, si punta il dito contro la totale assenza di illuminazione pubblica in Largo Bruno Buozzi.

La manifestazione, prima dell’evento clou della scopertura del murale di Angelo Crazyone, prevede una serie di appuntamenti:

Martedì 15 ottobre, ore 18:30 – Cinema Rouge et Noir In ricordo di Davide Currao: Proiezione del documentario Sperone167 Palermo-Lecce 2022, un tributo al regista e attivista scomparso di recente. L’evento, con ingresso gratuito, sarà un momento di memoria collettiva in omaggio all eredità artistica di Davide Currao, regista del docufilm.

Venerdì 18 ottobre, ore 18:00 – Largo Bruno Buozzi – Your Trip in My Shoes: Presentazione dell’installazione pittorica collettiva curata da Igor Scalisi Palminteri, realizzata attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto comunità marginalizzate. Your Trip in My Shoes è un progetto avviato da Al Reveés insieme a Sperone167 e Voci di Dentro, con il sostegno di Ferrovie dello Stato nell’ambito di Rigenerazione Futuro, e il coordinamento di Civita e la partecipazione di Produzioni dal basso. L’opera di Igor Scalisi Palminteri nasce dalle testimonianze di disabili, ex detenuti e persone segnate dalle dipendenze che hanno ispirato un invito a mettersi nei panni altrui, a camminare nelle vite degli altri. Ad accogliere il pubblico e portarli in un altrove consapevole, l’artista Fabrizio Campo con Con-Tatto, spettacolo di circo e arte di strada.

Sabato 19 ottobre, ore 16:00 – Abbi Cura: Le Vie dei Tesori – Fra murales e speranze, lo Sperone che non ti aspetti: un tour guidato che esplorerà il parco di arte pubblica dello Sperone, curato da SPERONE167, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione luoghi spesso dimenticati.

Sabato 19 ottobre, ore 18:00 – Largo Bruno Buozzi: Presentazione del murale di Angelo Crazyone. La conclusione della manifestazione vedrà la presentazione del nuovo murale di Crazyone, accompagnata da un dj set b2b di Camallo vs Crazyone e un vj set con videomapping curato da 99, oltre a una grigliata sociale. L’arte di Angelo Crazyone, che unisce la minuzia tecnica alla cultura della strada, diventa così un potente messaggio visivo e sociale, riflettendo la complessità del quartiere Sperone e delle sue battaglie.

La pittura di Angelo Crazyone porta dietro tutto il suo background, fatto di strade, muri e spray. Il suo è un lavoro fatto di minuzia tecnica e concentrazione, elementi che vanno in contrapposizione con la principale caratteristica della street art, cioè la rapidità di esecuzione.

Come un Seurat cresciuto per strada, tra stencil e musica hip hop, le opere di Crazyone acquisiscono forma man mano che ci si allontana. Viste da vicino rasentano l’astrattismo, Basta però fare qualche passo indietro e le linee si ricompongono, l’immagine si materializza. Moduli geometrici ottenuti attraverso degli stencil unici e complessi, che prevedono un solo utilizzo, che diventano soggetti contemporanei in una rappresentazione che è sempre semplice e minimale. On ogni opera di Crazyone c’è sempre qualcosa che tutte e tutti riconosciamo e condividiamo.

Ogni appuntamento del programma è un’occasione per riflettere sulla centralità delle periferie e sulla necessità di un impegno civico costante e condiviso. Sperone167 continua la sua attività di animazione sociale promuovendo processi di autodeterminazione, cercando di dare al quartiere un respiro internazionale attraverso l’arte, attraverso la pittura. Negli ultimi anni, con la realizzazione di diversi murales, il quartiere è diventato punto di riferimento per i tanti appassionati di arte, contribuendo così ad una narrazione che ha voluto differenziarsi e distanziarsi da pregiudizi e stereotipi. Il territorio, da parte di Sperone167, è vissuto come luogo simbolo delle periferie urbane, ma anche nell’accezione più ampia di luoghi lontani dal centro del mondo che hanno bisogno di cura e attenzione, e non soltanto, nel caso del quartiere di Palermo, come zona circoscritta della costa Sud della città.

PARTNER:

Centro Diaconale La Noce, Street Art Cities, Ipershop, Cepima Cassa Edile, Palma Nana, Ecolsea, Sinergie Group, Per Esempio Onlus, Your Trip in My Shoes, Hotel Plaza Opera, CDG Costruzioni.





