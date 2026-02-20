“Attività produttive: spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive”, se ne parlerà il 27 febbraio (a partire dalle 9.30) al San Paolo Palace di Palermo

L’incontro, organizzato dall’Associazione dei comuni siciliani in collaborazione con l’ANVU Sicilia (Associazione Professionale Polizie Locali) è rivolto al personale dei comuni, con particolare riferimento alla polizia locale e agli uffici SUAP, e intende fornire un aggiornamento normativo e operativo sulle competenze comunali in materia di attività produttive, spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive.





Saranno approfonditi i principali strumenti di semplificazione amministrativa, il funzionamento dei procedimenti SUAP, il regime della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per gli spettacoli dal vivo, nonché le attività di vigilanza amministrativa e i controlli sulle attività economiche e sulle strutture ricettive, anche alla luce della recente disciplina regionale e delle nuove disposizioni in materia sanzionatoria.

Il progetto si inserisce nell’ambito del progetto europeo “HOST – Tackling Human Trafficking in the Hospitality Sector”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma AMIF (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) dedicato alla prevenzione della tratta e dello sfruttamento lavorativo e sessuale nei settori dell’ospitalità e della ristorazione. Proprio su questo tema l’incontro spiegherà anche il ruolo dei comuni nella prevenzione dello sfruttamento lavorativo, evidenziando come le attività di controllo amministrativo e di vigilanza possano contribuire all’individuazione di situazioni di rischio e all’attivazione, nei casi previsti, dei corretti canali di segnalazione verso le autorità competenti.





Nel corso dell’incontro si farà il punto sulle ultime novità in tema di semplificazione amministrativa e verrà trattata con particolare attenzione la normativa sugli spettacoli dal vivo che in Sicilia ha subito un cambiamento significativo nel 2025, trasferendo le competenze in materia di polizia amministrativa (artt. 68 e 69 TULPS) dal Questore ai Sindaci, allineando la regione al resto d’Italia.

I lavori saranno introdotti da Paolo Amenta, presidente dell’ANCI Sicilia, e Giovanni Battista D’Amico, presidente regionale ANVU Sicilia, e saranno coordinati da Mario Emanuele Alvano, segretario generale ANCI Sicilia.

