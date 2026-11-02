Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta, dopo il successo dei suoi bestsellers, sara’ in tournée anche in Sicilia con lo spettacolo “La mente in scena”, un testo inedito ispirato a una storia vera, che farà tappa a Palermo il 14 novembre, alle 21, al teatro Golden e il 15 novembre alle 17, a Catania al teatro Metropolitano. Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Stano con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, ha già fatto registrare il sold out in tutta Italia ed esplora il tema della salute mentale attraverso la storia di una giovane donna affetta da disturbo borderline di personalità, interpretata da Alice Redini.



Sul palco, Andreoli e Redini portano in scena la mente della protagonista, Hélène, degli uomini e delle donne incontrati durante i suoi ricoveri in psichiatria e della terapeuta, dando vita a un dialogo originalissimo tra la parola clinica e quella teatrale e affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza.





Hélène e la Doc invitano gli spettatori a teatro per offrire lo spettacolo coraggioso ed emozionante di uno scambio serrato e poetico, intrecciando un racconto che si compie tra introspezione clinica, verità emotiva e libertà teatrale come mai è stato esplorato prima da uno psicoterapeuta.





“La mente in scena” è uno spettacolo nuovo nel suo genere, intenso e commovente, un vero e proprio monologo a due voci, tagliente e struggente, che racconta il dolore mentale con parole nuove e con un tono di voce che cattura l’attenzione, fa riflettere e sfida il pubblico a un cambio di prospettiva. Stefania Andreoli e Luca Stano portano a teatro un inno alla possibilità di restare umani anche quando tutto intorno sembra crollare.





“Questo spettacolo trasmette un messaggio chiaro e potente – ha dichiarato la stessa Andreoli, che ha fortemente voluto dare una possibilità a un testo intercettato vent’anni fa e rimasto inedito – nessuno è solo, e ciascuno può trovare la forza e il coraggio di affrontare la malattia senza restare in silenzio.”





Una rappresentazione dirompente, originale e schietta che, per 120 minuti, porterà il pubblico nel cuore della fragilità della mente, del dolore e del desiderio di vivere quando siamo incapaci di farlo. Uno spettacolo che si rivolge a chiunque abbia voglia di ascoltare e in cui il dolore si unisce alla scoperta e restituisce speranza a coloro che sono affetti dai disturbi della mente e agli affetti che li circondano.

Perché capire con amorevole umanità è il solo, vero contributo possibile.









Stefania Andreoli

Psicoterapeuta, docente e presidente di Alice ETS. Per Rizzoli ha scritto diversi saggi, tutti bestseller. In onda sulle frequenze di Radio Deejay con uno spazio dedicato ai genitori dal 2019, è autrice di Scomodati, la rubrica settimanale di Sky TG24 Insider. Già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, da maggio 2023 è membro dell’Intergruppo Parlamentare voluto dal Senato della Repubblica dedicato ai Diritti Fondamentali della Persona. Dal 2026 insegna presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica dell’Università di Padova. Nello stesso anno pubblica il suo primo romanzo Un’ottima famiglia, debutta a teatro con La Mente in scena e lancia Come le cipolle, il suo primo video podcast dedicato, strato dopo strato, alla complessità del vissuto umano e alla cultura della salute mentale.

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