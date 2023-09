Spingula Spingula, il teatro itinerante tra vie, piazze e scuole di Borgo Nuovo e Passo di Rigano

di Press Service

16/09/2023

Spingula Spingula è il progetto a firma di Sara Cappello che animerà il 21 e 22 settembre il cuore di Borgo Nuovo e Passo di Rigano. Vicoli, piazze, strade, scuole e spazi di socialità saranno il palcoscenico itinerante di questo progetto, a cura dell’associazione Città dell’Arte, vincitrice del bando periferie del Ministero della Cultura (MiC) con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. Due giornate di festa, il 21 settembre a Passo di Rigano e il 22 settembre a Borgo Nuovo, per raccontare i due quartieri, l’antico borgo a fuso, i mestieri perduti sotto lo sguardo antico e possente della ‘Muntagna’, Monte Cuccio, alle cui pendici nascono i due rioni, ricchi di memoria e di visioni cangianti. La manifestazione aperta a tutti, è un omaggio ai due quartieri, ma anche l’occasione per invitare il resto della cittadinanza a riscoprirli.

Dalle 9:00 del mattino sino alle ore 13:30, balli, cunti, passeggiate artistiche culturali, laboratori, coinvolgeranno la cittadinanza in una manifestazione che si svolgerà come una lunga performance artistica e relazionale a cielo aperto, guidata dalla cantautrice e cantora Sara Cappello (recentemente iscritta nel REIS – Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia) affiancata da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e da artisti come i gruppi folk Viginti Millys e Kistisemu; il cantastorie catanese Alfio Patti; il musicista Toni Greco e la storica Compagnia dell’Opera dei pupi Bumbello.

“Spingula” è un termine siciliano che indica lo spillo che appunta, che sostiene, proprio come l’idea da cui nasce questo progetto che promuove azioni mirate a coinvolgere l’intera comunità nella riconnessione con i luoghi, per riconoscerli come propri, riattivandoli, reimmaginandoli e infine recuperandoli. «Spingula, Spingula – racconta Sara Cappello – è il primo verso di una filastrocca della tradizione siciliana che cantavo da bambina, un nonsense carico di fascino e famiglia, a cui devo l’amore per ogni forma di narrazione, dal canto popolare al teatro di figura. Un mondo prezioso, favolistico capace di ricreare la realtà prosaica e straniante dei nostri tempi. Porteremo questa atmosfera all’interno dei due quartieri, tra fiaba, canto, condivisione, tradizione, memoria. Un profondo abbraccio per luoghi vicini e lontani.».

Vicino e lontano, l’ossimoro che segna la relazione che molte periferie come Passo di Rigano e Borgo Nuovo hanno con il centro cittadino. Due rioni complessi, assai estesi così tanto da essere vere e proprie città nella città con identità specifiche e quotidiane difficoltà aggravate dai recenti incendi che hanno raggiunto il centro abitato, divorando il rigoglioso verde che le lambiva, distruggendo vie e intere abitazioni.

Questo attraversamento narrativo a cura di Sara Cappello tenta con l’arte e la narrazione collettiva di riallineare le relazioni tra queste periferie e la città, raccontandone le bellezze, ma mettendo in luce anche le fratture dell’adesso in una restituzione di cui ogni uomo ha necessità. Il “cunto” ricuce la memoria, diventa potente azione collettiva che produce consapevolezza della propria storia e del proprio territorio, capacità di rintracciarne la bellezza, strumenti fondamentali per il contrasto all’esclusione sociale. «Borgo Nuovo e Passo Di Rigano – spiega Sara Cappello – sono due straordinari luoghi che necessitano di essere riconosciuti, i loro ricordi sentimentali verranno messi in luce, per “liberarli” innanzitutto dalle immagini spesso stigmatizzanti che vengono loro addossate, per valorizzarne la cifra umana e culturale. Spingula Spingula, come le azioni che promuoviamo nelle borgate, nelle periferie palermitane, ha l’obiettivo di dare vita ad azioni collettive di cambiamento, facendo leva sulla volontà di partecipazione e impegno espressa da cittadini che li abitano.». La lingua siciliana sarà il medium di questa narrazione artistica, visiva, popolare attraverso il quale riempire lo sguardo, avviare una comprensione rinnovata e più profonda dei luoghi intorno, per una riappropriazione gentile della propria storia e del territorio.

Gli eventi, a cui è possibile partecipare gratuitamente, avranno luogo a partire dalla mattina sino all’ora di pranzo, nelle strade, sotto i portici, dentro gli istituti scolastici, per coinvolgere fasce d’età e sociali trasversali. Topografia affettiva che usa l’antica arte del cunto, di cui l’artista Sara Cappello è preziosa rappresentante, cantastorie e cantautrice palermitana che con la sua voce e la sua chitarra, racconta la Sicilia di ieri e di oggi, continuando la tradizione familiare. Il progetto nasce e ritorna anche nelle sue battute conclusive alla matrice di ricerca popolare che da anni contraddistingue il lavoro dell’associazione Città dell’Arte e di Sara Cappello, impegnata da anni a ricostruire e dare lustro alle storie e ai personaggi della tradizione siciliana. Un lavoro in cui passato e presente dialogano. A dicembre verrà presentato il suo nuovo lavoro discografico frutto di una ricerca mirata a preservare il prezioso patrimonio degli antichi canti popolari inediti, ricercati e raccolti con curiosità e passione. Un lavoro di salvaguardia e deposito di un bene, considerato un patrimonio collettivo.

SARA CAPPELLO_CANTORA E CANTAUTRICE

cantastorie e autrice palermitana, ha studiato chitarra classica e canto, continuando la tradizione musicale della sua famiglia. Da oltre trent’anni si dedica a rielaborare e ricercare brani tradizionali dando vita a un repertorio originale con testi che raccontano la Sicilia, i suoi luoghi, le sue storie, i suoi monumenti e le tradizioni popolari. Ha scritto canzoni, spettacoli (anche per le scuole), organizzato manifestazioni e rassegne. In particolare, ha approfondito la musica popolare e le tradizioni musicali siciliane, recuperando antichi brani e sonetti. Grazie alla sua attività di ricerca e al prezioso impegno nella diffusione, promozione e valorizzazione della cultura siciliana e del sacro popolare nel 2022 è stata iscritta al REIS (Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia) dell’UNESCO come Cantora di Sicilia per la valorizzazione della musica popolare e poesia siciliana. Ha studiato i grandi folcloristi del passato come Alberto Favara, Salvatore Salamone Marino, Giuseppe Pitrè, Luigi Capuana, Corrado Avolio e Lionardo Vigo, e in particolare la figura e l’opera di Rosa Balistreri. Oltre alla sua attività artistica, Sara Cappello ha creato un teatro per le arti contemporanee e la tradizione siciliana e da diversi anni svolge un lavoro didattico e formativo sul patrimonio popolare siciliano all’interno delle scuole di ogni ordine e grado.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

