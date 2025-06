Si è concluso il progetto SGO – Sport Generatore di opportunità realizzato dalla Asd Fra.Ma Sport club, inserito nell’ambito del progetto nazionale “SPORT DI TUTTI – CARCERI”, promosso dalla società Sport e Salute S.p.A. e dal Ministero per lo Sport e i Giovani per tramite del Dipartimento per lo Sport.

Un progetto di sport sociale realizzato a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili, progetto volto alla pratica dell’attività motoria, sportiva e formativa negli istituti penitenziari per adulti e negli istituti penali per i minorenni. L’obiettivo è stato quello di promuovere attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione e fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico al personale dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti e agli operatori sportivi che operano in carcere.





Le attività hanno avuto una durata di 18 mesi durante i quali i beneficiari hanno frequentato corsi sportivi e hanno avuto la possibilità di approcciarsi a diverse discipline (calcio, tennis, tennis da tavolo e ginnastica finalizzata alla salute e benessere), traendone i benefici psico-fisici derivanti dall’esercizio di un’attività organizzata.

Dunque non un semplice progetto sportivo, ma un percorso educativo e riabilitativo che ha coinvolto complessivamente oltre 80 beneficiari impegnati in attività pensate per valorizzare lo sport e la didattica come strumenti di crescita, finalizzati alla promozione della interazione, del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.

Diverse le attività proposte in questi 18 mesi: 284 ore di lezioni sportive con pratica di diverse discipline (tennis, tennis tavolo, calcio, ginnastica a corpo libero) coordinate da tecnici qualificati; 32,5 ore di didattica curati da UsAcli Comitato Provinciale di Catania, con rilascio di 15 diplomi di “istruttore di I° livello di calcio”. Tornei e attività sociali svolti in favore dei detenuti, con beneficio per i partecipanti e loro familiari.





Le misure previste hanno consentito il raggiungimento i diversi obiettivi: come il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei soggetti in esecuzione di pena e il loro reinserimento sociale e lavorativo post carcerario; ha favorito stili di vita attivi; ha dato la possibilità di acquisire una cultura sportiva fondata sui valori della vita comunitaria, dell’autodisciplina e dell’aggregazione; ha consolidato la collaborazione funzionale tra gli operatori del terzo settore e la struttura penitenziaria ospitante; ha incentivato l’avviamento di attività di riflessione e approfondimento sul rapporto tra sport e welfare, nonché momenti di studio e testimonianza con i soggetti in esecuzione di pena coordinate da assistenti sociali coinvolti.

“Desideriamo ringraziare – ha dichiarato Francesco Del Zoppo, presidente dell’ Asd Fra. Ma. Sport Club, gli operatori sportivi e sociali che, con la loro professionalità e dedizione, hanno consentito la realizzazione delle attività progettuali. Ringraziamo- ha continuato- la struttura penitenziaria per la collaborazione indispensabile al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Il progetto –ha concluso- attesta la continuità di intervento della nostra associazione all’interno degli istituti penitenziari ed in favore dei soggetti fragili, consapevoli che i valori trasmessi continueranno a vivere nella coscienza di chi li ha vissuti”.

