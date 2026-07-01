Lo sport peloritano sta vivendo una stagione di crescita e rinnovata centralità grazie al lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale di Messina.

Si è finalmente compreso che lo sport non rappresenta soltanto competizione e risultati agonistici, ma costituisce uno straordinario strumento di inclusione sociale, educazione, salute, prevenzione, benessere e sviluppo economico. I numeri lo confermano: il settore sportivo in Italia genera circa 32 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’1,5% del PIL nazionale, coinvolgendo oltre 421 mila lavoratori e circa 38 milioni di praticanti e utenti.





In questo contesto, Messina ha saputo intraprendere un percorso virtuoso, investendo con decisione nel recupero e nella valorizzazione del proprio patrimonio sportivo. Sono stati realizzati importanti interventi di riqualificazione degli impianti esistenti, restituendo alla città strutture che per anni avevano sofferto una condizione di degrado o sottoutilizzo. Dalla riapertura e rifunzionalizzazione di impianti storici alla manutenzione straordinaria di palestre, campi sportivi e spazi di aggregazione, l’obiettivo è stato quello di rendere lo sport sempre più accessibile ai cittadini.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai quartieri e alle periferie, nella consapevolezza che lo sport rappresenti uno dei più efficaci strumenti di inclusione e contrasto al disagio sociale. In questi anni si è inoltre rafforzato il dialogo con il mondo associativo e con le società sportive, riconoscendone il ruolo fondamentale nella crescita educativa e sociale della comunità.





Accanto agli investimenti infrastrutturali, Messina ha saputo distinguersi per la capacità di attrarre e organizzare manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo a promuovere l’immagine della città, generare indotto economico e consolidare il legame tra sport e turismo.

Un altro elemento di grande valore è stato il crescente impegno verso lo sport inclusivo e paralimpico, settore nel quale Messina ha registrato risultati significativi, diventando un punto di riferimento regionale grazie alle sinergie sviluppate tra istituzioni, scuole, associazioni e organismi sportivi.

La sfida dei prossimi anni sarà quella di consolidare quanto realizzato, attraverso un costante monitoraggio delle infrastrutture, il censimento degli impianti sportivi, una programmazione efficace degli investimenti e una sempre maggiore integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, educative e sanitarie.





In qualità di Delegato CONI Messina, esprimo apprezzamento per una visione amministrativa che ha restituito dignità, attenzione e prospettiva al mondo dello sport, sostenendo società sportive, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie.

Lo sport è tornato ad essere una priorità strategica per la città. Non una semplice voce di spesa ma un investimento sul futuro, sulla salute dei cittadini, sulla crescita delle nuove generazioni e sulla costruzione di una comunità più inclusiva, coesa e dinamica.

Nell’augurare al nuovo Assessore allo Sport, Stello Vadalà, i migliori auguri di buon lavoro, confermiamo la piena disponibilità del CONI a collaborare con l’Amministrazione. L’azione del CONI continuerà ad essere indirizzata a sostenere con convinzione tutte quelle politiche che promuovono merito, partecipazione, inclusione e crescita attraverso lo sport, patrimonio fondamentale della nostra città e leva indispensabile per il suo sviluppo.



Luogo: Messina

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