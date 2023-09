E’ giunto il tempo con il calcio di una nuova stagione sportiva, sport amatissimo in tutto il mondo ed in particolare in Italia, al nastro di partenza i campionati dalla serie D alla serie A, in Sicilia malgrado non sia presente nella massima serie, si respira per alcune compagini aria di novità.

“Anche il nostro sindacato segue con interesse il calcio siciliano in particolare – dichiara Filippo Virzì Segretario Regionale dell’UGL Creativi in Sicilia e Consigliere Nazionale dell’UGL – nella nostra regione la fame di calcio è grande ma anche la voglia di rivedere le nostre squadre protagoniste, la nota positiva è che alcune società si stanno ben strutturando come il Palermo della rinascita inizialmente con il Presidente Dario Mirri e adesso con un progetto divenuto realtà, il regno dello sceicco Mansour il City Group, il nuovo Catania dell’imprenditore italo australiano Ross Pelligra, chairman dell’omonimo gruppo leader nel settore delle costruzioni in Australia e il Trapani del neo Presidente Valerio Antonini, uno dei più importanti manager al mondo del commercio del grano”.

“Progetti concreti con reali investimenti sul territorio isolano – conclude Virzì – ci fanno ben sperare nella rinascita del calcio siciliano, la nostra organizzazione sindacale coglie l’occasione per invitare le nuove società ed i loro Presidenti a valorizzare i nostri giovani investendo sempre più negli stadi ed in particolare nei centri sportivi volano virtuoso per la formazione di nuovi talenti quindi di futuri campioni”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.