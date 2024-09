Anche a Belmonte Mezzagno lo sport ha unito tutti e ha abbattuto ogni barriera. L’associazione Il Tesoro Ritrovato, insieme alla federazione Fisdir, ha organizzato domenica in piazza, davanti al Municipio, la manifestazione Sportivamente. Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’inclusione. Chi ha tirato un calcio al pallone, afferrato un arco per centrare il bersaglio, tolto le scarpe per salire sul tatami o preso in mano una racchetta da tennis si è sentito protagonista e parte integrante di una squadra. Atleti come i campioni Lorenzo Rione Fini, Giacomo Abbate e Manuel Lacerati nel tennis da tavolo o Davide Migliore nel judo hanno dato prova del loro talento.



Gli allenatori Lele Governale e Francesco Patti, hanno montato una porta e hanno fatto calciare i ragazzi in piazza, tra sorrisi e tanto divertimento. L’associazione Pensiamo in positivo ha fatto ballare e divertire tutti i ragazzi.

“Siamo qui per fare conoscere varie discipline paralimpiche ai ragazzi con disabilità che vivono in questo territorio – spiega Roberta Cascio, delegata regionale Fisdir -, che sono meno avvantaggiati rispetto a chi vive in città. Grazie all’associazione Il Tesoro ritrovato riusciremo a portare avanti quello che abbiamo iniziato oggi e i ragazzi potranno continuare a fare attività sportiva”. La presidente dell’associazione Il Tesoro ritrovato, Giovanna Allotta, sottolinea: “I miei ragazzi si sono sempre occupati di arte e teatro, ora faranno anche sport perché bisogna prendersi cura del corpo e dell’anima”.

Il sindaco Maurizio Milone ha fatto in modo che la strada fosse chiusa al traffico e sicura “Vedere all’opera questi ragazzi è davvero molto emozionante – dice il primo cittadino -. Queste iniziative vanno incoraggiate perché coinvolgono tutti”.





Luogo: piazza Municipio, piazza Municipio, 1, BELMONTE MEZZAGNO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.