Dal 23 maggio al 5 giugno si terrà la seconda edizione di SportXEvent, due settimane dedicate allo sport e al turismo nell’isola di Pantelleria.

Gli sport di questa edizione saranno 4: corsa, ciclismo, Yoga e Wing Foil che vedrà ospitata una tappa del Campionato Italiano. La corsa si divide in tre discipline che si terranno dal 23 maggio all’1 giugno: Trail Running, Vertical Running e Ultramaratona di 50 km.

Il Trail e il Vertical running comprendono più itinerari sia per atleti agonisti che vogliono mettersi alla prova, sia per chi vuole girare l’isola in totale sicurezza su percorsi ben definiti e attrezzati. I tracciati dedicati al Trail running saranno due, uno di 43km e 17km; il Vertical running sarà una sfida, 835 m di dislivello in 7 km. L’Ultramaratona, la prima di Pantelleria, si sviluppa in 50 km attorno all’isola. Si svolgerà il 1 giugno in notturna, a partire dalle 16:00 con arrivo sotto le stelle.





Le discipline ciclistiche comprendono Gravel, Mountain Bike e la novità di quest’anno, l’Urban Cross. Dal 23 maggio al 5 giugno saranno proposti ogni giorno nuovi percorsi di Gravel per tutti i livelli, da 33 a 99 chilometri. L’Urban Cross e la Mountain Bike – Crono UpHill, si svolgeranno rispettivamente il 30 e il 31 maggio, in percorsi dedicati ad esperti.

Il vento e le acque cristalline che circondano l’isola di Pantelleria faranno da palcoscenico al Campionato Italiano di Wing Foil dal 29 al 31 maggio. Nei giorni precedenti, dal 25 al 29 maggio, sono previsti corsi gratuiti per chi vuole avvicinarsi alla disciplina.





L’isola di Pantelleria è il contesto ideale per ospitare una disciplina come lo Yoga. Dal 30 maggio al 2 giugno, verranno organizzate due masterclass al giorno tenute dall’insegnante Francesca Senette, in un ambiente perfetto fatto di equilibrio, benessere e connessione con la natura. Per facilitare l’esperienza e vivere a pieno l’isola, SportXEvent, in collaborazione con Pantelleria Island e i principali albergatori dell’isola, propone pacchetti completi che comprendono volo e alloggio a prezzi agevolati.





Lunedì 4 maggio alle 17:00 è in programma una conferenza stampa, presso il Circolo Velico Sferracavallo a Palermo (via Plauto, 27) per presentare l’evento. A seguire breve rinfresco per i presenti. Ai partecipanti verrà consegnato un welcome pack.

Maggiori informazioni su www.sportxevent.com e sulle pagine Facebook e Instagram.

Partner ufficiali dell’evento: Mediolanum, Pasta Mancini, San Benedetto, Kayak.

Testimonial: Francesco Moser, ex ciclista su strada e pistard italiano, vincitore del mondiale su pista nel 1976 e del mondiale su strada nel 1977.

Davide Ghiotto, pattinatore di velocità su ghiaccio italiano, ha conquistato 4 medaglie d’oro ai Campionati mondiali di pattinaggio di velocità su distanza singola e un oro olimpico ai giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Luogo: Circolo Velico Sferracavallo, via Plauto, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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