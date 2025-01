“All’inizio del 2023 era stata decretata la fine del rapporto di lavoro di ben 11 oss del CoVid e circa trenta infermieri e precari storici dei vari profili professionali per carenza di posti vacanti in dotazione organica. Noi non l’abbiamo mai accettato e con l’aiuto della Rettrice, del nuovo manager e dell’assessorato regionale alla salute per il tramite del dirigente generale del Dipartimento strategico, abbiamo ottenuto la loro proroga e adesso addirittura la loro contrattualizzazione. Certo abbiamo dovuto manifestare, indire assemblee, ma i nostri sforzi evidentemente sono stati ampiamente ricompensati dalla certezza di una occupazione stabile per molti precari del CoVid.

Adesso bisogna andare avanti per recuperare anni di mancata contrattazione decentrata delle professioni economiche, incredibilmente ferme da sei anni, insistendo sull’aumento delle indennità accessorie e sulla definizione dei regolamenti relativi alla mobilità volontaria interna, progressioni verticali etc. Intanto sono arrivate le prime risposte da parte dell’attuale management sia sulla stabilizzazione dei precari, fortemente richiesta dalla Cisl Fp, che sulla conclusione della questione relativa al pagamento degli arretrati delle festività infrasettimanali, stante che in occasione della delegazione trattante del 7 gennaio, la direzione generale ci ha assicurato che verranno retribuite già nel mese in corso o al più tardi il prossimo. Avremmo potuto definire molti più istituti contrattuali peccato solo che, ancora una, volta tutte le altre sigle sindacali non abbiano ritenuto necessario presentarsi, pur consapevoli della grave perdita economica subita dai lavoratori iscritti e non alle loro sigle. Noi siamo l’OS più giovane del policlinico universitario, ma certamente i fatti dimostrano che le nostre competenze stanno già consentendo ai lavoratori di ottenere risultati tangibili e concreti. Nelle prossime settimane la Cisl Fp indirà il congressino territoriale per la elezione della segreteria aziendale, del direttivo, del coordinamento delle professioni sanitarie e del coordinatore del Policlinico Universitario di Messina, così potremo finalmente mettere le basi per costruire una grande Cisl Fp anche al Policlinico” Così Giovanna Bicchieri segretario generale della Cisl Fp Messina, Salvatore Feliciotto responsabile del dipartimento e i dirigenti sindacali Nino Ferrera, Cristina Saccà, Davide Papale, Nazareno Lo Re e Serena Giorgio.







