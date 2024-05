“Da mesi chiediamo la stabilizzazione del personale ex contrattista in servizio a tempo determinato al Comune di Villafranca Tirrena. Da mesi le nostre richieste sono inascoltate. Oggi la misura è colma.” Così Segretario Generale Giovanna Bicchieri e il Responsabile del Dipartimento Funzioni locali Maurizio Giliberto nell’annunciare l’assemblea di tutto il personale in attesa di stabilizzazione che si terrà.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.