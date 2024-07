Giunge a un punto cruciale la vertenza sulla stabilizzazione dei precari e degli Asu del Comune di Villafranca Tirrena. “Nonostante infatti gli impegni assunti dall’amministrazione sugli organi di stampa e in sede prefettizia, con la Cisl Fp di Messina, organizzazione più rappresentativa all’interno del comune tirrenico, non vi è ancora nessuna certezza sulla sorte di questi lavoratori, che adesso sembrerebbe legata all’assunzione di funzionari, per i quali però non ci sono risorse – spiegano il segretario generale Giovanna Bicchieri e il responsabile delle funzioni locali Maurizio Giliberto – Non solo, oltre il danno la beffa. Di questi giorni infatti la proposta del vicesindaco e dei componenti del gruppo di maggioranza dello stesso partito, di rinunciare alle loro indennità di novembre e dicembre per assumere i funzionari e consentire l’ approvazione del bilancio. Una proposta inaccettabile, considerato che le indennità percepite sono sottoposte a vincolo di legge, l’art 82 del TUEL, secondo il quale non possono avere una destinazione vincolata tantomeno per le spese del personale. Siamo stanchi di assistere a questa forma maldestra di speculazione politica.

La legge ci fornisce oggi uno strumento unico e irripetibile, la possibilità di assumere tutto il personale precario in deroga a tutti i vincoli imposti dalla dotazione organica e dai vincoli contabili e assunzionali. Invece di coglierla facciamo le pulci alla normativa correndo il serio rischio di lasciare in mezzo alla strada decine di famiglie ed arrecare un gravissimo pregiudizio all’ente che in questi anni si è retto sul sacrificio di questi lavoratori che senza la meritata stabilizzazione andranno a casa alla fine dell’anno in corso. Per tale ragione – concludono Bicchieri e Giliberto – la Cisl Fp di Messina, invita tutti i cittadini, le associazioni laiche e religiose, i lavoratori coinvolti e non dalla criticità, i politici che la pensano come noi e vorranno metterci la faccia a prendere parte al corteo – manifestazione che si terrà a Villafranca Tirrena giorno 22 alle ore 10 con partenza dal palazzo comunale. La marcia sarà solo l’avvio di una serie di azioni sindacali che ci porteranno allo sciopero generale se non si definiranno le stabilizzazioni.

E questo vale sia per il comune di Villafranca che per tutti gli altri che non procederanno nei tempi previsti dalla legge alle stabilizzazioni. All’onorevole Messina, Assessore agli Enti locali chiediamo di intervenire per il tramite del nostro livello regionale Cisl Fp Sicilia per aiutare e sostenere la nostra vertenza relativa alla stabilizzazione del personale Contrattista ed Asu”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.